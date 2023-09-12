Модульный спортивный комплекс хотят сделать в Белгородской области за 102 млн рублей

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
В Белгородской области появится новый модульный спортивный комплекс за 102 млн рублей. Министерство спорта региона ищет поставщика спортивно-технологического оборудования для создания умных спортивных площадок. Деньги на эти цели выделят из областного бюджета. Заявки подаются до 18 сентября, а подрядчика определят через два дня.
Согласно документам, комплекс модульного спортивного сооружения будет включать в себя административные помещения, раздевалки на 24 человека, комнаты для инвентаря, медицинский кабинет и пост охраны. Сам объект планируют оборудовать воротами для мини-футбола, мобильной баскетбольной фермой. Там же появятся 12 шведских стенок, три турника, шесть гимнастических скамеек.
Добавим, что предварительно поставщик должен представить заказчику дизайн-проект модульного ФОКа с 3D-визуацизацией. Этот проект необходимо согласовать с заказчиком.
Как сообщается, модульное оборудование должно быть привезено и установлено не позже 18 декабря 2023 года. В каком именно населённом пункте региона появится новый спорткомплекс, пока неизвестно.