Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Спортплощадка

Модульный спортивный комплекс хотят сделать в Белгородской области за 102 млн рублей

12 сентября 2023, 06:48
Фото: 1MI
Спортплощадка
Министерство спорта региона ищет поставщика спортивно-технологического оборудования для создания умных спортивных площадок. Заявки подаются до 18 сентября, а спустя два дня определят исполнителя, следует из данных сайта госзакупок.

В Белгородской области появится новый модульный спортивный комплекс за 102 млн рублей. Министерство спорта региона ищет поставщика спортивно-технологического оборудования для создания умных спортивных площадок. Деньги на эти цели выделят из областного бюджета. Заявки подаются до 18 сентября, а подрядчика определят через два дня.

Согласно документам, комплекс модульного спортивного сооружения будет включать в себя административные помещения, раздевалки на 24 человека, комнаты для инвентаря, медицинский кабинет и пост охраны. Сам объект планируют оборудовать воротами для мини-футбола, мобильной баскетбольной фермой. Там же появятся 12 шведских стенок, три турника, шесть гимнастических скамеек.

Добавим, что предварительно поставщик должен представить заказчику дизайн-проект модульного ФОКа с 3D-визуацизацией. Этот проект необходимо согласовать с заказчиком.

Как сообщается, модульное оборудование должно быть привезено и установлено не позже 18 декабря 2023 года. В каком именно населённом пункте региона появится новый спорткомплекс, пока неизвестно.

Стала известна дата открытия в Белгороде Центра адаптивных видов спорта
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосадовом под Белгородом планируют построить ФОКВ Губкине начался монтаж металлоконструкций нового ФОКаСтарооскольцы просят построить легкоатлетический манеж, а не многофункциональный ФОК
#Белгородская область#Спорт#ФОК#Госзакупки#Белгород#Наталья Корявых#Спортивная площадка
Подпишитесь
В горсовете Белгорода объяснили, почему не называют сумму премии мэру Демидову
Сегодня, 11:11
Беспилотник самолётного типа сбила российская ПВО над Белгородской областью
Сегодня, 12:15
Выбило окна, посекло крыши: Гладков рассказал об обстреле белгородского села
Сегодня, 08:57
Машины жителей Белгорода вновь оказались в белом налёте: фото
Сегодня, 09:39
Военные следователи прокомментировали ДТП с участием военного бензовоза
Сегодня, 07:15
Стал известен размер прожиточного минимума в Белгородской области на 2024 год
Сегодня, 07:04