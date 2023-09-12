Модульный спортивный комплекс хотят сделать в Белгородской области за 102 млн рублей

Согласно документам, комплекс модульного спортивного сооружения будет включать в себя административные помещения, раздевалки на 24 человека, комнаты для инвентаря, медицинский кабинет и пост охраны. Сам объект планируют оборудовать воротами для мини-футбола, мобильной баскетбольной фермой. Там же появятся 12 шведских стенок, три турника, шесть гимнастических скамеек.