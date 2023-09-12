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По словам губернатора, никто не пострадал

Курский Рыльск несколько раз за вечер подвергся атаке беспилотников (ВИДЕО)

11 сентября 2023, 21:36
Фото: 1MI
По словам губернатора, никто не пострадал
Украинские БПЛА дважды атаковали вечером, 11 сентября, Рыльск в Курской области, сообщил глава этого региона Роман Старовойт.
Видео: Соцсети

В первый раз атака привела к повреждению фасадов и окон зданий на улице Ленина. А во второй раз пострадала крыша административного здания. Погибших и раненых нет, уточнил губернатор.

Ранее днем, 11 сентября, Минобороны сообщило об уничтожении силами ПВО украинских дронов в небе над Курской и Белгородской областями. По информации Минобороны, Украина пыталась атаковать объекты на территории Белгородской области около 13:00, Курской — около 13:30.

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