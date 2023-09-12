Курский Рыльск несколько раз за вечер подвергся атаке беспилотников (ВИДЕО)

Posted Сегодня, 21:36
Published Сегодня, 21:36
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Updated Сегодня, 21:39
В первый раз атака привела к повреждению фасадов и окон зданий на улице Ленина. А во второй раз пострадала крыша административного здания. Погибших и раненых нет, уточнил губернатор.
Ранее днем, 11 сентября, Минобороны сообщило об уничтожении силами ПВО украинских дронов в небе над Курской и Белгородской областями. По информации Минобороны, Украина пыталась атаковать объекты на территории Белгородской области около 13:00, Курской — около 13:30.