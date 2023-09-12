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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Кредитные учреждения будут защищать клиентов от мошенников

Кредитные учреждения будут защищать клиентов от мошенников

12 сентября 2023, 12:42
Фото: Midjourney
В последние несколько месяцев достаточно активно развивается телефонное мошенничество через мессенджеры. Мошенники рассылают сообщения с простыми поводами. С этим будут бороться банки, сообщает «Интерфакс».

Как сообщил в кулуарах Восточного экономического форума зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, в мессенджерах отмечается рост мошеннической активности. Ранее злоумышленники использовали аналоговые каналы, но в последние несколько месяцев достаточно активно развивается телефонное мошенничество через мессенджеры, в том числе WhatsApp, через Telegram.

Мошенники рассылают сообщения с простыми поводами, например, проголосовать за ребёнка на олимпиаде. Когда клиент переходит по ссылке, на его телефон загружается вирус, и информация с телефона перекачивается на сторону мошенников. Злоумышленники могут использовать эту информацию в разных целях, в том числе для вывода денег.

Чтобы этого не допустить, банки разрабатывают продукты для защиты своих клиентов.

Всего согласно данным ЦБ, мошенники во втором квартале 2023 года похитили у клиентов банков 3,6 млрд руб., что на 20% меньше по сравнению с предыдущим кварталом (4,5 млрд руб.). Вернуть клиентам банков удалось 4,5% от общего объёма похищенных средств, то есть около 163 млн руб.

#Общество#Белгородская область#Мошенники#Хищение#Кристина Семенчук#Сбер#Средства
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