Кредитные учреждения будут защищать клиентов от мошенников

Мошенники рассылают сообщения с простыми поводами, например, проголосовать за ребёнка на олимпиаде. Когда клиент переходит по ссылке, на его телефон загружается вирус, и информация с телефона перекачивается на сторону мошенников. Злоумышленники могут использовать эту информацию в разных целях, в том числе для вывода денег.