Кредитные учреждения будут защищать клиентов от мошенников

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Как сообщил в кулуарах Восточного экономического форума зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, в мессенджерах отмечается рост мошеннической активности. Ранее злоумышленники использовали аналоговые каналы, но в последние несколько месяцев достаточно активно развивается телефонное мошенничество через мессенджеры, в том числе WhatsApp, через Telegram.
Мошенники рассылают сообщения с простыми поводами, например, проголосовать за ребёнка на олимпиаде. Когда клиент переходит по ссылке, на его телефон загружается вирус, и информация с телефона перекачивается на сторону мошенников. Злоумышленники могут использовать эту информацию в разных целях, в том числе для вывода денег.
Чтобы этого не допустить, банки разрабатывают продукты для защиты своих клиентов.
Всего согласно данным ЦБ, мошенники во втором квартале 2023 года похитили у клиентов банков 3,6 млрд руб., что на 20% меньше по сравнению с предыдущим кварталом (4,5 млрд руб.). Вернуть клиентам банков удалось 4,5% от общего объёма похищенных средств, то есть около 163 млн руб.