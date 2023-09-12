Кому положены новые выплаты властей в Белгородской области?

Государственное пособие полагается белгородцам, чьё жильё было полностью разрушено обстрелами, либо чей дом сейчас восстанавливают строители. Это касается как частных, так и многоквартирных домов. А бюджетные деньги выплачиваются в качестве компенсации стоимости арендного жилья, которое граждане вынуждены снимать, пока у них нет своего.