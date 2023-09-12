Кому положены новые выплаты властей в Белгородской области?

Posted Сегодня, 19:16
Published Сегодня, 19:16
Modified Сегодня, 19:16
Updated Сегодня, 19:16
Государственное пособие полагается белгородцам, чьё жильё было полностью разрушено обстрелами, либо чей дом сейчас восстанавливают строители. Это касается как частных, так и многоквартирных домов. А бюджетные деньги выплачиваются в качестве компенсации стоимости арендного жилья, которое граждане вынуждены снимать, пока у них нет своего.
Этим людям будет компенсироваться плата за съём жилья. Адреса всех этих квартир есть, форма заявления тоже есть. Для детальной консультации нужно позвонить по телефону 2-23-81, а также подать заявление и приложить копию договора о съёме жилья.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
Напомним, власти решили выплачивать деньги для аренды жилья жителям определённых улиц села Козинка Грайворонского городского округа, наиболее приближенных к границе, так как, по мнению губернатора, находиться там невозможно.