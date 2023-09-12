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Published Сегодня, 19:16

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Updated Сегодня, 19:16

Жителям разрушенных домов в Белгородской области власти будут платить

Кому положены новые выплаты властей в Белгородской области?

12 сентября 2023, 19:16
Фото: Bel.ru

Жителям разрушенных домов в Белгородской области власти будут платить

12 сентября в ходе прямого эфира глава Шебекинского округа Владимир Жданов рассказал о новых выплатах, которые положены отдельной категории жителей Белгородской области.
Сюжет
Выплаты

Государственное пособие полагается белгородцам, чьё жильё было полностью разрушено обстрелами, либо чей дом сейчас восстанавливают строители. Это касается как частных, так и многоквартирных домов. А бюджетные деньги выплачиваются в качестве компенсации стоимости арендного жилья, которое граждане вынуждены снимать, пока у них нет своего.

Этим людям будет компенсироваться плата за съём жилья. Адреса всех этих квартир есть, форма заявления тоже есть. Для детальной консультации нужно позвонить по телефону 2-23-81, а также подать заявление и приложить копию договора о съёме жилья.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа

Напомним, власти решили выплачивать деньги для аренды жилья жителям определённых улиц села Козинка Грайворонского городского округа, наиболее приближенных к границе, так как, по мнению губернатора, находиться там невозможно.

Жители Козинки получат компенсации за аренду жилья после обстрелов, но не все
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#Общество#Белгородская область#Денежные выплаты#Выплаты#Белгород#Владимир Жданов#Обстрелы#Милена Фишер
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