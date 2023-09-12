Иконников рассказал о вакцинации от гриппа и коронавируса в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Глава белгородского минздрава Андрей Иконников рассказал о кампании по вакцинации от гриппа в регионе. В Белгородскую область ввезли 382 тыс. доз вакцины, причём более 164 тыс. — для детей. Она уже есть в поликлиниках, а также во всех районных больницах.
По данным министерства, в регионе привили уже 12% детей. Прививку от гриппа получил 21% взрослого населения. Чиновник добавил, что темпы вакцинации будут усиливаться.
Иконников отметил, что медики берут согласие от белгородцев на то, чтобы ставить вакцины. Если человек отказывается, то сделать её медработники не могут. Однако обязать сделать прививку может работодатель. Касается это не всех, а только работников определённых производств или организаций.
Министр здравоохранения области представил и информацию о вакцинации от коронавируса. По его словам, заболеваемость им в регионе пока не увеличилась. Вакцину регион всё равно закупил. Прививаться рекомендуют белгородцам с хроническими заболеваниями, пожилым людям.