Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

вакцинация

Иконников рассказал о вакцинации от гриппа и коронавируса в Белгородской области

12 сентября 2023, 13:14
Фото: 1MI
вакцинация

В Белгородскую область ввезли 382 тысячи доз вакцины от гриппа

Свыше 164 тыс. доз вакцины от гриппа из 382 — детская вакцина, которая уже есть в поликлиниках. Об этом рассказал министр здравоохранения области Андрей Иконников в ходе брифинга.

Глава белгородского минздрава Андрей Иконников рассказал о кампании по вакцинации от гриппа в регионе. В Белгородскую область ввезли 382 тыс. доз вакцины, причём более 164 тыс. — для детей. Она уже есть в поликлиниках, а также во всех районных больницах.

По данным министерства, в регионе привили уже 12% детей. Прививку от гриппа получил 21% взрослого населения. Чиновник добавил, что темпы вакцинации будут усиливаться.

Иконников отметил, что медики берут согласие от белгородцев на то, чтобы ставить вакцины. Если человек отказывается, то сделать её медработники не могут. Однако обязать сделать прививку может работодатель. Касается это не всех, а только работников определённых производств или организаций.

Министр здравоохранения области представил и информацию о вакцинации от коронавируса. По его словам, заболеваемость им в регионе пока не увеличилась. Вакцину регион всё равно закупил. Прививаться рекомендуют белгородцам с хроническими заболеваниями, пожилым людям.

В детской больнице в Старом Осколе ребёнку сделали прививку без согласия родителей
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде наказали врача, сделавшего прививку ребёнку без согласия его родителейШтамм «кракен» в Белгороде — стоит ли делать прививку от ковидаМинздрав: прививки от ковида и гриппа можно делать одновременно, но в разные руки
#Белгородская область#Грипп#Прививка#Вакцина#Вакцинация#Коронавирус#Белгород#Наталья Корявых#Андрей иконников#Ковид
Подпишитесь
Ценами на бензин и дизельное топливо заинтересовались в белгородском УФАС
Сегодня, 14:02
Беспилотник самолётного типа сбила российская ПВО над Белгородской областью
Сегодня, 12:15
В горсовете Белгорода объяснили, почему не называют сумму премии мэру Демидову
Сегодня, 11:11
Новая набережная в Белгороде будет морской и сказочной
Сегодня, 18:55
Доверчивые белгородцы набрали кредитов на 14 млн и перечислили деньги аферистам
Сегодня, 14:46