Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Годеновский крест и мощи Александра Невского привезут в Белгород

Годеновский крест и мощи Александра Невского привезут в Белгород

12 сентября 2023, 10:16
Фото: 1MI
С период с 13 по 17 сентября в регионе отметят 112-летие канонизации святителя Иоасафа. В Белгород в честь этого привезут Годеновский чудотворный крест и мощи князя Александра Невского, сообщили в митрополии.

В Белгородской области 13–17 сентября отметят 112-летие канонизации святителя Иоасафа. В связи с этим в Белгород привезут две святыни — Годеновский чудотворный крест и мощи князя Александра Невского. Мощи покровителя Русского воинства доставили из Давидовой пустыни.

Крестный ход с мощами пройдёт в 15:00 16 сентября от Николо-Иоасафовского собора к Троицкой площади. 17 сентября митрополит Иоанн возглавит служение Божественной литургии, которая пройдёт в 9:00 на Троицкой площади.

Запланированы в указанные дни и другие мероприятия. Например, с 13 сентября начнёт работу выставка «Ангел Святого Белогорья». В этом году она посвящена 80-летию победы в танковом сражении под Прохоровкой, а также 80-летию со дня освобождения Харькова и Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.

18 сентября состоится отбытие мощей князя Александра Невского.

В Белгород привезут мощи Георгия Победоносца в рамках «молебна за Победу»
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгород прибыл ковчег с мощами чудотворца Сергия РадонежскогоКовчег с мощами Сергия Радонежского привезут в Старый Оскол и БелгородВ Белгород привезут мощи преподобного Сергия Радонежского
#Белгородская область#Религия#Святитель иоасаф#Новости Белгорода#Крест#Мощи#Митрополит иоанн#Митрополия#Александр невский#Белгород#Наталья Корявых
Подпишитесь
В горсовете Белгорода объяснили, почему не называют сумму премии мэру Демидову
Сегодня, 11:11
Беспилотник самолётного типа сбила российская ПВО над Белгородской областью
Сегодня, 12:15
Выбило окна, посекло крыши: Гладков рассказал об обстреле белгородского села
Сегодня, 08:57
Машины жителей Белгорода вновь оказались в белом налёте: фото
Сегодня, 09:39
Военные следователи прокомментировали ДТП с участием военного бензовоза
Сегодня, 07:15
Стал известен размер прожиточного минимума в Белгородской области на 2024 год
Сегодня, 07:04