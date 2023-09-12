Годеновский крест и мощи Александра Невского привезут в Белгород

Запланированы в указанные дни и другие мероприятия. Например, с 13 сентября начнёт работу выставка «Ангел Святого Белогорья». В этом году она посвящена 80-летию победы в танковом сражении под Прохоровкой, а также 80-летию со дня освобождения Харькова и Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.