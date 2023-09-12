Годеновский крест и мощи Александра Невского привезут в Белгород

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В Белгородской области 13–17 сентября отметят 112-летие канонизации святителя Иоасафа. В связи с этим в Белгород привезут две святыни — Годеновский чудотворный крест и мощи князя Александра Невского. Мощи покровителя Русского воинства доставили из Давидовой пустыни.
Крестный ход с мощами пройдёт в 15:00 16 сентября от Николо-Иоасафовского собора к Троицкой площади. 17 сентября митрополит Иоанн возглавит служение Божественной литургии, которая пройдёт в 9:00 на Троицкой площади.
Запланированы в указанные дни и другие мероприятия. Например, с 13 сентября начнёт работу выставка «Ангел Святого Белогорья». В этом году она посвящена 80-летию победы в танковом сражении под Прохоровкой, а также 80-летию со дня освобождения Харькова и Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.
18 сентября состоится отбытие мощей князя Александра Невского.