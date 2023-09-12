Глава РЖД Белозеров и губернатор Приморья Кожемяко подписали договор о сотрудничестве

Стороны будут работать над развитием инфраструктуры железнодорожного транспорта, включая обновление пассажирских поездов, вокзальных комплексов и привокзальных территорий, а также улучшение доступа для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого, в рамках заключенного соглашения РЖД и правительство Приморского края продолжат сотрудничество по интеграции железнодорожного транспорта в городскую среду, включая организацию мультимодальных перевозок и создание единого навигационного пространства для пассажиров.