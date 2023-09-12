Гладков ответил, добралась ли до Белгородской области сибирская язва

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Вячеслав Гладков заверил белгородцев, что в регионе очага сибирской язвы нет, как и заболевших.
Губернатор отметил, что делается всё возможное для предотвращения возникновения болезни. Животных из личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств проверяют ветеринары и при необходимости делают им прививки.
Кроме того, был усилен контроль за продажей говядины на рынках.
А вас, дорогие друзья, хотел попросить не покупать непроверенное мясо, особенно у незнакомых людей. Некоторые это делают, к сожалению, через интернет. Если приобретаете, то не стесняйтесь требовать у продавцов документы о безопасности мясной продукции.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что очаг сибирской язвы обнаружили в Воронежской области. Как сообщали накануне местные СМИ, число заражённых выросло до восьми.