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Published Сегодня, 06:34

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В Белгородской области не выявили случаев заражения сибирской язвой

Гладков ответил, добралась ли до Белгородской области сибирская язва

12 сентября 2023, 06:34
Фото: 1MI

В Белгородской области не выявили случаев заражения сибирской язвой

В соседнем регионе обнаружили вспышку сибирской язвы. Есть ли в регионе очаг заболевания и какие меры принимаются для его предотвращения, рассказал глава региона.

Вячеслав Гладков заверил белгородцев, что в регионе очага сибирской язвы нет, как и заболевших.

Губернатор отметил, что делается всё возможное для предотвращения возникновения болезни. Животных из личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств проверяют ветеринары и при необходимости делают им прививки.

Кроме того, был усилен контроль за продажей говядины на рынках.

А вас, дорогие друзья, хотел попросить не покупать непроверенное мясо, особенно у незнакомых людей. Некоторые это делают, к сожалению, через интернет. Если приобретаете, то не стесняйтесь требовать у продавцов документы о безопасности мясной продукции.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что очаг сибирской язвы обнаружили в Воронежской области. Как сообщали накануне местные СМИ, число заражённых выросло до восьми.

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#Белгородская область#Ветеринары#Болезнь#Сибирская язва#Белгород#Вячеслав Гладков#Воронежская область#Заражённые#Александра Склярова
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