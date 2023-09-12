Эксперты рассказали о выплатах дивидендов российскими компаниями

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
По информации источника, на сегодняшний день наиболее доходный по дивидендам — нефтегазовый сектор. Что касается металлургического сектора, который ранее был лидером по дивидендной доходности на рынке, то он временно ушёл на второй план. Аналитики ожидают, что акции металлургов обеспечат доходность в 9%.
По банковскому сектору, к примеру, Сбербанк в рамках стратегии-2026 не планирует снижать размер выплаты дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО, однако пока не рассматривает и его увеличение на системной основе. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе ВЭФ, сообщают РИА «Новости».
Греф подчеркнул, что если достаточность капитала станет достаточно высокой, то держать её такой нет смысла. Он добавил, что если возникнут ситуации, когда показатель будет очень высоким, то можно будет рассматривать выплату повышенных дивидендов, но пока об этом говорить рано.