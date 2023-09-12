Эксперты рассказали о выплатах дивидендов российскими компаниями

Греф подчеркнул, что если достаточность капитала станет достаточно высокой, то держать её такой нет смысла. Он добавил, что если возникнут ситуации, когда показатель будет очень высоким, то можно будет рассматривать выплату повышенных дивидендов, но пока об этом говорить рано.