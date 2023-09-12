Эксперт: использование звонков для входа на сайты угрожает безопасности россиян

«Безопасность данных абонентов для билайна всегда в приоритете. Мы видим, что со стороны бизнеса есть большая заинтересованность в альтернативных способах авторизации и поэтому активно развиваем сервис „Мобильный ID“, который полностью соответствует требованиям нового закона. При его подключении абоненты получают не смс, а специальное пуш-уведомление для подтверждения действия. Нужно просто нажать „ОК“ или „Принять“. Никаких кодов, а значит, и перехватывать нечего. Можно даже установить дополнительный пин-код для входа. Мы и сами используем „Мобильный ID“ для авторизации на корпоративных ресурсах билайна. На данный момент количество авторизаций через этот сервис уже достигает 260 тысяч в день», — добавил Бабаян.