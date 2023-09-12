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Published Сегодня, 12:04

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Updated Сегодня, 12:06

Двух человек оштрафовали за незаконную добычу песка в белгородском селе

Двух человек оштрафовали за незаконную добычу песка в белгородском селе

12 сентября 2023, 12:04
Фото: Экоохотнадзор
Инспектор управления Экоохотнадзора пресёк незаконную добычу песка в Валуйском горокруге. Нарушителей обнаружили в районе села Агошевка.

Лица, которые пытались добыть песок, использовали грузовик МАЗ и фронтальный погрузчик. Сотрудник ведомства обнаружил их в районе села Агошевка.

Водителей указанных транспортных средств привлекли к административной ответственности по ч. 1 статьи 7.3 КоАП РФ — за пользование недрами без соответствующей лицензии. Нарушителей оштрафовали. Более того, один из них получил штраф повторно.

Ранее сообщалось, что кубанцы незаконно добывали глину в Белгородской области. Их задержали неподалёку от хутора Весёлый в Прохоровском районе. Они при добыче использовали КамАЗ и погрузчик. Виновных также привлекли к административной ответственности.

Краснодарцы незаконно добывали глину в Белгородской области
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#Белгородская область#Песок#Нарушение#Добыча#Белгород#Наталья Корявых#Экоохотнадзор#Валуйский горокруг
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