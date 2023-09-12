Двух человек оштрафовали за незаконную добычу песка в белгородском селе

Ранее сообщалось, что кубанцы незаконно добывали глину в Белгородской области. Их задержали неподалёку от хутора Весёлый в Прохоровском районе. Они при добыче использовали КамАЗ и погрузчик. Виновных также привлекли к административной ответственности.