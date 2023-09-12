Двух человек оштрафовали за незаконную добычу песка в белгородском селе

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Лица, которые пытались добыть песок, использовали грузовик МАЗ и фронтальный погрузчик. Сотрудник ведомства обнаружил их в районе села Агошевка.
Водителей указанных транспортных средств привлекли к административной ответственности по ч. 1 статьи 7.3 КоАП РФ — за пользование недрами без соответствующей лицензии. Нарушителей оштрафовали. Более того, один из них получил штраф повторно.
Ранее сообщалось, что кубанцы незаконно добывали глину в Белгородской области. Их задержали неподалёку от хутора Весёлый в Прохоровском районе. Они при добыче использовали КамАЗ и погрузчик. Виновных также привлекли к административной ответственности.