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От действий мошенников в Белгородской области за неделю пострадал 91 человек

Доверчивые белгородцы набрали кредитов на 14 млн и перечислили деньги аферистам

12 сентября 2023, 14:46
Фото: 1MI

От действий мошенников в Белгородской области за неделю пострадал 91 человек

Всего мошенники за неделю похитили у белгородцев порядка 23 млн рублей. Жертвами обмана стали более 90 жителей региона, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Деньги

За неделю белгородцы перечислили мошенникам 23 млн рублей, 14 млн из которых взяли в кредит. Всего жертвами обмана стали свыше 90 доверчивых жителей региона.

Как отметили в УМВД, чаще всего аферисты представляются сотрудниками банка, которые предлагают людям перевести деньги на «безопасные счета». Ещё одним распространённым предлогом правоохранители называют предложение заработать на бирже. Пенсионеров чаще всего обманывают приёмом, когда сообщают, что один из их родственников якобы попал в ДТП.

Ранее Бел.Ру писало про белгородца, ставшего жертвой мошенников в начале февраля. Мужчине позвонили и представились сотрудниками службы безопасности Центробанка. Злоумышленники утверждали, что на жителя региона пытаются взять кредиты. Они в итоге уговорили его перевести деньги на якобы безопасные счета. Преступников всё ещё не нашли.

Обещаем, этот последний: как мошенники водили белгородца из банка в банк за кредитами
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#Деньги#Белгородская область#Кредит#УМВД#Мошенники#Белгород#Наталья Корявых#Аферисты
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