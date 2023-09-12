Доверчивые белгородцы набрали кредитов на 14 млн и перечислили деньги аферистам

Как отметили в УМВД, чаще всего аферисты представляются сотрудниками банка, которые предлагают людям перевести деньги на «безопасные счета». Ещё одним распространённым предлогом правоохранители называют предложение заработать на бирже. Пенсионеров чаще всего обманывают приёмом, когда сообщают, что один из их родственников якобы попал в ДТП.