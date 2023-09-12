Доверчивые белгородцы набрали кредитов на 14 млн и перечислили деньги аферистам

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
За неделю белгородцы перечислили мошенникам 23 млн рублей, 14 млн из которых взяли в кредит. Всего жертвами обмана стали свыше 90 доверчивых жителей региона.
Как отметили в УМВД, чаще всего аферисты представляются сотрудниками банка, которые предлагают людям перевести деньги на «безопасные счета». Ещё одним распространённым предлогом правоохранители называют предложение заработать на бирже. Пенсионеров чаще всего обманывают приёмом, когда сообщают, что один из их родственников якобы попал в ДТП.
Ранее Бел.Ру писало про белгородца, ставшего жертвой мошенников в начале февраля. Мужчине позвонили и представились сотрудниками службы безопасности Центробанка. Злоумышленники утверждали, что на жителя региона пытаются взять кредиты. Они в итоге уговорили его перевести деньги на якобы безопасные счета. Преступников всё ещё не нашли.