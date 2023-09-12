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Бывший белгородский пристав помогла знакомому должнику сбежать за границу

Бывший белгородский пристав помогла знакомому должнику сбежать за границу

12 сентября 2023, 15:50
Фото: 1MI
Против женщины возбудили уголовное дело. В настоящий момент следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщили в СУ СК России по Белгородской области.

Против бывшего врио начальника отделения — старшего судебного пристава Корочанского района возбудили уголовное дело. Белгородку подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями по ч.1 ст. 285 УК РФ.

Согласно следствию, в 2022 году судебный пристав лично занялась исполнительным производством, которое завели на её знакомого — с жителя Корочанского района хотели взыскать задолженность по кредитным платежам. А пристав вместо этого внесла ложные сведения и отменила постановление о выезде из России. Благодаря этому должник смог уехать из России.

Выявили преступления следователи совместно с сотрудниками УФСБ и УФССП. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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#Общество#Белгородская область#Уголовное дело#Корочанский район#Следствие#Судебный пристав#Белгород#Злоупотребление полномочиями#Милена Фишер
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