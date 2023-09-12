Бывший белгородский пристав помогла знакомому должнику сбежать за границу

Согласно следствию, в 2022 году судебный пристав лично занялась исполнительным производством, которое завели на её знакомого — с жителя Корочанского района хотели взыскать задолженность по кредитным платежам. А пристав вместо этого внесла ложные сведения и отменила постановление о выезде из России. Благодаря этому должник смог уехать из России.