Бывший белгородский пристав помогла знакомому должнику сбежать за границу

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Против бывшего врио начальника отделения — старшего судебного пристава Корочанского района возбудили уголовное дело. Белгородку подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями по ч.1 ст. 285 УК РФ.
Согласно следствию, в 2022 году судебный пристав лично занялась исполнительным производством, которое завели на её знакомого — с жителя Корочанского района хотели взыскать задолженность по кредитным платежам. А пристав вместо этого внесла ложные сведения и отменила постановление о выезде из России. Благодаря этому должник смог уехать из России.
Выявили преступления следователи совместно с сотрудниками УФСБ и УФССП. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.