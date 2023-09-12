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В Белгороде за 8 месяцев погасили 20 млн рублей долга по зарплатам

Более 20 миллионов задолженности по зарплате выплатили белгородцам за 8 месяцев

12 сентября 2023, 11:09
Фото: Midjourney
В Белгороде за 8 месяцев погасили 20 млн рублей долга по зарплатам
В Белгородской области снижается задолженность по заработной плате, сообщила Елена Батанова на еженедельном оперативном собрании правительства.

Как заявила Елена Батанова, министр социальной защиты населения и труда Белгородской области, в регионе можно наблюдать системное снижение задолженностей по выплате заработной платы работодателями. Министр отметила эффективную работу комиссии по задолженности, т. к. под её надзором в постоянном режиме идет контроль за теми предприятиями, которые несвоевременно оплачивают труд своих сотрудников уже систематически. За прошедшие 8 месяцев погашено более 20 миллионов в отношении 321 сотрудника. Оставшийся долг предприятий — 18,8 миллионов рублей.

Основная масса задолженностей по зарплатам приходится на Белгород — 9 миллионов рублей. На втором месте — Яковлевский городской округ (6,95 миллиона). Елена Батанова пояснила, что 7 миллионов от этой суммы приходятся на предприятия, которые находятся в процедуре банкротства.

Напоминаем, что уже в конце августа белгородцам вернули задержанные по зарплатам 12 млн рублей с начала года. Среди должников ранее значились в том числе центр кино «Победа», Белгородский НПЗ, «Белгородхлебопродукт».

задолженности по выплате заработной платы работодателями белгородцамзадолженности по выплате заработной платы работодателями белгородцам
задолженности по выплате заработной платы работодателями белгородцам
Фото: еженедельное оперативное совещание правительства
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#Город#Общество#Белгородская область#Зарплата#Банкротство#Новости Белгорода#Татьяна Лукащева#Задолженности#Белгородский НПЗ#Кино «Победа»#Белгородхлебопродукт
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