Более 20 миллионов задолженности по зарплате выплатили белгородцам за 8 месяцев

Как заявила Елена Батанова, министр социальной защиты населения и труда Белгородской области, в регионе можно наблюдать системное снижение задолженностей по выплате заработной платы работодателями. Министр отметила эффективную работу комиссии по задолженности, т. к. под её надзором в постоянном режиме идет контроль за теми предприятиями, которые несвоевременно оплачивают труд своих сотрудников уже систематически. За прошедшие 8 месяцев погашено более 20 миллионов в отношении 321 сотрудника. Оставшийся долг предприятий — 18,8 миллионов рублей.