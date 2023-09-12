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Юлия Рыжанкова

Белгородка завоевала бронзу в чемпионате России по трейлу

12 сентября 2023, 08:08
Фото: Telegram-канал «ОК! Старый Оскол»
Юлия Рыжанкова
Соревнования проходили в горной Олимпийской деревне в Сочи. Девушка преодолела дистанцию в 30 км, отметили в региональном министерстве спорта.

Жительница Старого Оскола Юлия Рыжанкова завоевала бронзу в чемпионате России по трейлу. К соревнованиям её готовил тренер Владимир Бычков.

Чемпионат проходил 10 сентября в Сочи на горном курорте Роза Хутора. Дистанция трейла составила 30 км, девушка преодолела её за 04:10:12.

Белгородка поделилась своими впечатлениями от пройденной дистанции. По её словам, трасса оказалась сложной, поэтому полученная бронзовая медаль «дорогого стоит», пишет «ОК! Старый Оскол»

Трасса сложная: 30 км и 2500 м набора высоты. Подъёмы, на которых сердце выпрыгивает, и спуски, которые ещё сложнее бежать из-за сыпучих камней. Гонка проходила на высоте от 1100 м и в максимальной точке доходила до 2400 м над уровнем моря. Технически сложные тропы не давали расслабиться даже на более-менее равнинных участках. Но хорошо, что всё хорошо закончилось. Бронза чемпионата России на такой сложной дистанции дорогого стоит.
Юлия Рыжанкова

В начале сентября в Белгороде прошёл полумарафон-2023, Юлия Рыжанкова тоже приняла в нём участие. Она пробежала дистанцию в 21 км за 01:19:53.12 и заняла четвёртое место.

Белгородка заняла первое место на чемпионате России по марафону 2023 года
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