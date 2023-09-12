Белгородец разбил бутылкой лобовое стекло чужого авто из-за «неправильной» парковки

Потерпевшая рассказала, что молодой человек, который, вероятно, был выпившим, проходил мимо её иномарки и возмутился местом парковки. Он потребовал, чтобы белгородка переставила авто в другое место. После получения отказа 24-летний парень взял бутылку и разбил ею лобовое стекло. Затем он начал бросать камни в дверь автомобиля.