Белгородец разбил бутылкой лобовое стекло чужого авто из-за «неправильной» парковки

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В Белгороде парень повредил автомобиль из-за конфликта с хозяйкой. 34-летняя женщина обратилась в полицию.
Потерпевшая рассказала, что молодой человек, который, вероятно, был выпившим, проходил мимо её иномарки и возмутился местом парковки. Он потребовал, чтобы белгородка переставила авто в другое место. После получения отказа 24-летний парень взял бутылку и разбил ею лобовое стекло. Затем он начал бросать камни в дверь автомобиля.
Как уточнили в УМВД, сумма причинённого ущерба превысила 100 тыс. рублей. Самого подозреваемого задержал участковый.
В отношении жителя областного центра возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества, совершённое из хулиганских побуждений. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.