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Белгородец разбил бутылкой лобовое стекло чужого авто из-за «неправильной» парковки

Белгородец разбил бутылкой лобовое стекло чужого авто из-за «неправильной» парковки

12 сентября 2023, 10:20
Фото: 1MI
Парню не понравилось, как припаркована машина, из-за чего он поругался с владелицей иномарки. Предположительно выпивший белгородец выбил стекло автомобиля, а затем начал бросать в него камнями. Потерпевшая женщина обратилась в полицию, сообщили в УМВД по региону.

В Белгороде парень повредил автомобиль из-за конфликта с хозяйкой. 34-летняя женщина обратилась в полицию.

Потерпевшая рассказала, что молодой человек, который, вероятно, был выпившим, проходил мимо её иномарки и возмутился местом парковки. Он потребовал, чтобы белгородка переставила авто в другое место. После получения отказа 24-летний парень взял бутылку и разбил ею лобовое стекло. Затем он начал бросать камни в дверь автомобиля.

Как уточнили в УМВД, сумма причинённого ущерба превысила 100 тыс. рублей. Самого подозреваемого задержал участковый.

В отношении жителя областного центра возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества, совершённое из хулиганских побуждений. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Автомобиль#Полиция#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых
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