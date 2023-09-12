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Белгородец расстрелял приятеля во время ссоры из переделанного им револьвера

Белгородец расстрелял приятеля во время ссоры из переделанного им револьвера

12 сентября 2023, 07:28
Фото: 1MI
Трагедия произошла 31 января 2023 года. В день происшествия обвиняемый и его знакомый выпивали. Потерпевший получил несколько выстрелов в грудь и ноги и умер. Подробности сообщает региональный СК.

В Яковлевском горокруге Белгородской области осудили местного жителя, который убил своего знакомого. Мужчина расстрелял его из самодельного оружия. Белгородца признали виновным сразу по трём статьям: незаконное изготовление, незаконное хранение огнестрельного оружия и убийство.

Как выяснило следствие, в октябре 2022 года мужчина переделал свой сигнальный револьвер в огнестрельное оружие. Впоследствии белгородец незаконно хранил его у себя дома.

31 января 2023 года к обвиняемому в гости пришёл знакомый. Они вместе выпивали, но во время застолья поругались. Житель региона использовал самодельное оружие и несколько раз выстрелил потерпевшему в грудь и ноги. Мужчина умер.

Во время следствия подсудимый находился под стражей. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима и ограничили в свободе сроком на 1,5 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

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#Приговор#Белгородская область#Происшествия#Убийство#Суд#Оружие#Белгород#Наталья Корявых#Яковлевский горокруг
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