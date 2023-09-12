Белгородец расстрелял приятеля во время ссоры из переделанного им револьвера

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В Яковлевском горокруге Белгородской области осудили местного жителя, который убил своего знакомого. Мужчина расстрелял его из самодельного оружия. Белгородца признали виновным сразу по трём статьям: незаконное изготовление, незаконное хранение огнестрельного оружия и убийство.
Как выяснило следствие, в октябре 2022 года мужчина переделал свой сигнальный револьвер в огнестрельное оружие. Впоследствии белгородец незаконно хранил его у себя дома.
31 января 2023 года к обвиняемому в гости пришёл знакомый. Они вместе выпивали, но во время застолья поругались. Житель региона использовал самодельное оружие и несколько раз выстрелил потерпевшему в грудь и ноги. Мужчина умер.
Во время следствия подсудимый находился под стражей. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима и ограничили в свободе сроком на 1,5 года. Приговор пока не вступил в законную силу.