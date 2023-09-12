Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Белгород и девять районов распределят 77 млн на возмещение расходов на переселенцев

Белгород и девять районов распределят 77 млн на возмещение расходов на переселенцев

12 сентября 2023, 08:21
Фото: 1MI
Межбюджетные трансферты распределят между десятью муниципалитетами. Речь идёт о возмещении расходов за 2023 год. Самую большую сумму получит Белгород, следует из постановления областного правительства.
Сюжет
Деньги

Между десятью муниципалитетами Белгородской области распределят 77 млн рублей на возмещение расходов за размещение и питание вынужденных переселенцев, проживающих в пунктах временного размещения. Самую большую сумму получит Белгород — 56,6 млн рублей.

9,7 млн рублей выделили Старооскольскому горокругу, 5,7 млн — Белгородскому району, ещё 3,2 млн рублей — Губкинскому горокругу. Алексеевский округ получит чуть более 550 тыс. рублей, Волоконовский район — 43 тыс., Корочанский район — 322 тыс., Краснояружский — 233 тыс. рублей. Также средства выделили в бюджеты Борисовского и Ракитянского районов — 494 тыс. и 70 тыс. рублей соответственно.

Документ вступил в силу 11 сентября. Исполнение областного бюджета в 2023 году должно осуществляться с учётом положений указанного постановления.

За питание и проживание людей в ПВР Белгороду и районам направят 163,7 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские родители из ПВР смогут выбрать форму обучения для своих детейВ Белгородской области в ПВР проживает 571 житель Шебекинского горокругаБелгородцы из приграничья проживали в ПВР Старого Оскола за 4,1 млн рублей
#Деньги#Белгородская область#Белгородский район#Бюджет#Расходы#Питание#Белгород#Наталья Корявых#Переселенцы#Трансферт#Пвр#Размещение
Подпишитесь
В горсовете Белгорода объяснили, почему не называют сумму премии мэру Демидову
Сегодня, 11:11
Беспилотник самолётного типа сбила российская ПВО над Белгородской областью
Сегодня, 12:15
Выбило окна, посекло крыши: Гладков рассказал об обстреле белгородского села
Сегодня, 08:57
Машины жителей Белгорода вновь оказались в белом налёте: фото
Сегодня, 09:39
Военные следователи прокомментировали ДТП с участием военного бензовоза
Сегодня, 07:15
Стал известен размер прожиточного минимума в Белгородской области на 2024 год
Сегодня, 07:04