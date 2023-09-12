Белгород и девять районов распределят 77 млн на возмещение расходов на переселенцев

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Между десятью муниципалитетами Белгородской области распределят 77 млн рублей на возмещение расходов за размещение и питание вынужденных переселенцев, проживающих в пунктах временного размещения. Самую большую сумму получит Белгород — 56,6 млн рублей.
9,7 млн рублей выделили Старооскольскому горокругу, 5,7 млн — Белгородскому району, ещё 3,2 млн рублей — Губкинскому горокругу. Алексеевский округ получит чуть более 550 тыс. рублей, Волоконовский район — 43 тыс., Корочанский район — 322 тыс., Краснояружский — 233 тыс. рублей. Также средства выделили в бюджеты Борисовского и Ракитянского районов — 494 тыс. и 70 тыс. рублей соответственно.
Документ вступил в силу 11 сентября. Исполнение областного бюджета в 2023 году должно осуществляться с учётом положений указанного постановления.