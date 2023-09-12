Бассейн в Шебекино заново откроют этой осенью

Posted Сегодня, 18:38
Published Сегодня, 18:38
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
При массовых обстрелах Шебекино была повреждена котельная. Среди последствий, которые это принесло, значится и закрытие бассейна в городе. У главы Шебекинского округа спросили — когда же снова можно будет ходить на плавание?
Владимир Жданов отметил, что в результате прилёта котельная полностью вышла из строя, но проблемой уже занимаются.
У нас уже заключен договор на поставку дальней котельной и пусконаладочные работы — подрядчик обещает установить котельную до начала отопительного сезона. если получится это сделать раньше, то обязательно сделаем. Как только мы запускаем котельную — сразу открываем бассейн.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
Напомним, ранее вопрос про посещение бассейна в Шебекино задавали губернатору Белгородской области. Вячеслав Гладков также рассказал о повреждениях котельной, но о восстановительных работах и сроках этих мероприятий не упомянул. Видим, на тот момент подрядчика ещё не нашли.