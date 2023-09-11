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Published Сегодня, 20:01

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Жителям Белгорода разрешили посещать стадионы при школах

Жителям Белгорода разрешили посещать стадионы при школах

11 сентября 2023, 20:01
Фото: 1MI
Но с одним условием — детей в это время в учебном заведении быть не должно. Подробности рассказал градоначальник Валентин Демидов.
Сюжет
Школы

С проблемой посещения спортивной площадки при школе обратилась мать одного из учеников школы №31. Она написала мэру, что на территории учебного учреждения сделали хорошую площадку и стадион, но попасть туда во внеучебное время нельзя — сторож не пропускает.

Валентин Демидов сообщил, что местные жители могут посещать школьные спортплощадки, но в определённое время.

Жители могут посещать стадион в то время, когда детей в школе нет. Это утренние часы, с 6 до 8, и вечерние — с 18 до 22 часов.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Также градоначальник отметил, что на территории школы №31 завершают благоустройство — белгородцев туда пустят, когда всё будет готово.

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#Спорт#Спортплощадка#Школы#Новости Белгорода#Стадион#Белгород#Валентин Демидов#Милена Фишер
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