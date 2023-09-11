Жителям Белгорода разрешили посещать стадионы при школах

Posted Сегодня, 20:01
Published Сегодня, 20:01
Modified Сегодня, 20:04
Updated Сегодня, 20:04
С проблемой посещения спортивной площадки при школе обратилась мать одного из учеников школы №31. Она написала мэру, что на территории учебного учреждения сделали хорошую площадку и стадион, но попасть туда во внеучебное время нельзя — сторож не пропускает.
Валентин Демидов сообщил, что местные жители могут посещать школьные спортплощадки, но в определённое время.
Жители могут посещать стадион в то время, когда детей в школе нет. Это утренние часы, с 6 до 8, и вечерние — с 18 до 22 часов.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Также градоначальник отметил, что на территории школы №31 завершают благоустройство — белгородцев туда пустят, когда всё будет готово.