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Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Жители хутора просят запустить из Белгорода прямой автобусный маршрут

Жители хутора просят запустить из Белгорода прямой автобусный маршрут

11 сентября 2023, 07:39
Фото: 1MI
Речь идёт о жителях хутора Постников в Корочанском районе. В настоящее время в их населённый пункт заезжает только дачный маршрут.
Сюжет
Дороги

Как рассказал в ходе оперсовещания министр автомобильных дорог и транспорта области Сергей Евтушенко, к хутору Постников в Корочанском районе запустили дачный маршрут №104д. Для этого муниципальные власти построили дорогу.

Но белгородцы хотят отдельный маршрут «Хутор Постников — Белгород».

Поэтому просьба к главе района рассмотреть вопрос о целесообразности.
Сергей Евтушенко

Напомним, с 1 января в Белгородской агломерации появятся четыре новых маршрута, а один отменят. Путь следования изменится ещё по 27 маршрутам. Ранее мы уже писали о том, как будут курсировать маршруты №2, №120 и №223.

Сегодня, 11 сентября, Евтушенко пояснил причины изменения маршрута №120.

#Корочанский район#Дороги#Транспорт#Маршрут#Автобус по расписанию#Министр#Агломерация#Белгород#Кристина Семенчук#Новые маршруты
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