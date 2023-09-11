Жители хутора просят запустить из Белгорода прямой автобусный маршрут

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Как рассказал в ходе оперсовещания министр автомобильных дорог и транспорта области Сергей Евтушенко, к хутору Постников в Корочанском районе запустили дачный маршрут №104д. Для этого муниципальные власти построили дорогу.
Но белгородцы хотят отдельный маршрут «Хутор Постников — Белгород».
Поэтому просьба к главе района рассмотреть вопрос о целесообразности.
Сергей Евтушенко
Сегодня, 11 сентября, Евтушенко пояснил причины изменения маршрута №120.