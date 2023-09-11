Жителей повреждённого обстрелом ВСУ дома в Белгороде переселят на время ремонта

Вопрос восстановления жилья после обстрелов обсудили на совещании правительства. По Белгороду в работе на данный момент находятся шесть домов, а один из домов на улице Луначарского требует серьёзного ремонта. Его владельцы будут переселены на время восстановительных работ.

Сюжет Новости Белгорода