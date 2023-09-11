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Жильцов повреждённого дома на Луначарского переселят на время ремонта

Жителей повреждённого обстрелом ВСУ дома в Белгороде переселят на время ремонта

11 сентября 2023, 09:11
Фото: 1MI
Жильцов повреждённого дома на Луначарского переселят на время ремонта
Вопрос восстановления жилья после обстрелов обсудили на совещании правительства. По Белгороду в работе на данный момент находятся шесть домов, а один из домов на улице Луначарского требует серьёзного ремонта. Его владельцы будут переселены на время восстановительных работ.

Одним из обсуждаемых вопросов еженедельного оперативного совещания правительства области стал вопрос работ по восстановлению жилья, повреждённого в результате обстрелов. Как сообщил Валентин Демидов, ещё на прошлой неделе был восстановлен почти весь повреждённый жилой фонд по Белгороду за исключением шести жилых помещений.

Особое внимание уделили дому 123а на улице Луначарского, работа над которым связана с серьёзными повреждениями. Владельцы недвижимости ранее обращались к губернатору, после чего провели дополнительную экспертизу. По её итогам выяснилось, что необходимо выполнить работу по сносу и восстановлению 46 м² жилого дома. Работы планируется закончить до 03.03.2024 года.

Соответственно, будем переселять жильцов на время работ. Прошу поставить на контроль эти даты и уже докладывать по ходу их реализации.
Валентин Демидов, глава администрации города Белгорода.

Пять других домов — компенсационное жильё взамен повреждённому по улице Маяковского, а также Луначарского. Как пояснил глава администрации города, сроки данных работ связаны с правоустанавливающими документами и процедурами. Министр строительства Оксана Козлитина сообщила, что работы по улице Маяковского завершат до конца года.


работы по восстановлению жилья, повреждённого в результате обстрелов в Белгородеработы по восстановлению жилья, повреждённого в результате обстрелов в Белгороде
работы по восстановлению жилья, повреждённого в результате обстрелов в Белгороде
Фото: Трансляция еженедельного совещания правительства области
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