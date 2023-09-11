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Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Миграция

Власти оценили миграционную убыль в Белгородской области

11 сентября 2023, 13:15
Фото: 1MI
Миграция
Показатель превысил тысячу человек. Статистику за первые семь месяцев 2023 года представила министр соцзащиты и труда Елена Батанова.

В ходе еженедельного оперативного совещания 11 сентября представили доклад о миграционном потоке в Белгородской области. За первые семь месяцев 2023 года миграционная убыль составила 1048 человек.

Как подчеркнула министр соцзащиты населения и труда области Елена Батанова, на показатели влияет СВО. Белгородская область является приграничной, и обстановка в регионе остаётся неспокойной. Однако уже в августе 2023 года ситуация начала улучшаться.

Рост миграционного потока в области объясним, он был связан с определёнными событиями. Сейчас мы наблюдаем за ситуацией, предварительный анализ восьми месяцев показывает, что эта ситуация выправляется в положительную сторону. Мы видим возвращение людей в Белгородскую область.
Елена Батанова, министр социальной защиты населения и труда Белгородской области

В 2022 году эти же цифры были больше. В Белгородскую область прибыли 39 984 граждан, уехали из региона 51 949 человек. Миграционная убыль составила 11 965.

Данные по миграционной политике в Белгородской области Данные по миграционной политике в Белгородской области
Данные по миграционной политике в Белгородской области
Фото: Еженедельное совещание Белгородской области
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#Белгородская область#Елена батанова#Миграция#Белгород#Александра Склярова#Статистика по населению
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