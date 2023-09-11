Власти оценили миграционную убыль в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
В ходе еженедельного оперативного совещания 11 сентября представили доклад о миграционном потоке в Белгородской области. За первые семь месяцев 2023 года миграционная убыль составила 1048 человек.
Как подчеркнула министр соцзащиты населения и труда области Елена Батанова, на показатели влияет СВО. Белгородская область является приграничной, и обстановка в регионе остаётся неспокойной. Однако уже в августе 2023 года ситуация начала улучшаться.
Рост миграционного потока в области объясним, он был связан с определёнными событиями. Сейчас мы наблюдаем за ситуацией, предварительный анализ восьми месяцев показывает, что эта ситуация выправляется в положительную сторону. Мы видим возвращение людей в Белгородскую область.
Елена Батанова, министр социальной защиты населения и труда Белгородской области
В 2022 году эти же цифры были больше. В Белгородскую область прибыли 39 984 граждан, уехали из региона 51 949 человек. Миграционная убыль составила 11 965.