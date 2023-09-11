В трёх белгородских сёлах установили уличное освещение

В Борисовском районе вдоль автодороги Зозули — Грузское — Байцуры установили новое уличное освещение. Так, в селе Зозули освещение появилось на улице Советской: протяжённость линий составила 2,5 км. В Грузском 5,9 км сетей установили на улице Ищенки и на части улицы Понизовье. Ещё 2,1 км линий появилось на улице Молодёжной в Байцурах.