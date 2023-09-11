В трёх белгородских сёлах установили уличное освещение

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
В Борисовском районе вдоль автодороги Зозули — Грузское — Байцуры установили новое уличное освещение. Так, в селе Зозули освещение появилось на улице Советской: протяжённость линий составила 2,5 км. В Грузском 5,9 км сетей установили на улице Ищенки и на части улицы Понизовье. Ещё 2,1 км линий появилось на улице Молодёжной в Байцурах.
Подрядная организация «Инвестпроект» установила в сёлах кабельную линию и 237 опор освещения, шкафы управления. Информацию о выполненных работах предоставили в министерстве автомобильных дорог и транспорта Белгородской области.
Появление нового освещения прокомментировал глава региона Вячеслав Гладков.
Я надеюсь, что жители заметили, что стало ярче, стало комфортнее, но самое главное — стало безопаснее на дорогах в этих селах.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Всего на автодорогах Белгородской области регионального значения планируется построить 52,7 км сетей наружного освещения. По состоянию на 11 сентября новое освещение появилось на участках протяжённостью 35 км.