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Суд

В делах задержанных белгородских бизнесменов Тебекина и Бобрицкого возникли изменения

11 сентября 2023, 12:55
Фото: 1MI
Суд
Жалобы предпринимателей переданы в апелляционную инстанцию. Об этом следует из информации, опубликованной на сайте суда.

В уголовных делах задержанных белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого появились изменения. Согласно картотеке, материалы переданы в апелляционную инстанцию.

Тебекин и его защита подали апелляционную жалобу 6 июня. Материалы передали в соответствующую инстанцию 11 сентября.

Жалобу на арест Геннадия Бобрицкого зарегистрировали 22 июня. 8 сентября её направили в апелляционную инстанцию.

О задержании белгородских бизнесменов стало известно в начале июня. Их подозревают в совершении серии экономических преступлений. 4 июня подозреваемых заключили под стражу. Как сообщалось, им грозит до десяти лет колонии.

Вскоре Тебекин обжаловал свой арест. Бобрицкий же обжаловал арест почти спустя месяц после задержания. 28 июля фигурантам продлили арест в СИЗО.

Также сообщалось, что Тебекину и Бобрицкому отказали в залоге в 1,7 млрд рублей. Судья не пошла навстречу обвиняемым и согласилась с доводами обвинителей, а затем продлила арест задержанных до 25 октября.

Бизнесменам из Белгородской области Тебекину и Бобрицкому продлили арест в СИЗО
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#Белгородская область#Уголовное дело#Суд#Арест#Бизнесмены#Апелляция#Жалоба#Владимир тебекин#Белгород#Наталья Корявых#Геннадий бобрицкий
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