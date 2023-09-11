В Белгородской области районная больница получила новое оборудование

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
В рамках благотворительной акции детское поликлиническое отделение Валуйской ЦРБ получило оборудование для офтальмологического, стоматологического и лор-кабинетов. Также в больницу доставили визуализаторы вен, компьютерную и оргтехнику для оснащения рабочих мест врачей детского поликлинического отделения.
Как отметила и. о. главного врача Валуйской ЦРБ Зинаида Савельева, Валуйская ЦРБ оказывает лечебную и консультативную помощь детям и взрослым Валуйского горокруга, а также жителям Ровеньского, Вейделевского и Волоконовского районов.
Безусловно, охрана детского здоровья — приоритетное направление для нас. Важная роль в этом отводится профилактике. Для этого очень важно, чтобы больница была оснащена современным медицинским оборудованием, которое позволяет качественно, на высоком уровне, оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Приобретённое медицинское оборудование позволит поднять на более высокий уровень офтальмологическую, стоматологическую и лор-помощь детям и подросткам, своевременно выявлять патологии и начинать лечение.
Зинаида Савельева
Благотворителем выступил банк ВТБ. По словам управляющего банка в Белгородской области Виктора Кривошеева, врачи валуйской больницы нуждались в таком оборудовании.
Белгородская область расположена в непосредственной близости от границы с Украиной, поэтому жители региона особенно нуждаются во всесторонней медицинской помощи. Важно сделать доступным как для детей, так и для взрослых бесплатное медицинское обслуживание на высоком, современном уровне.
Сергей Гаврилов, председатель комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, председатель Консультационного совета акционеров ПАО Банк ВТБ
Всего в текущем году новое оборудование получают 16 детских больниц в городах: Ангарск (Иркутская область), Астрахань, Барнаул, Валуйки (Белгородская область), Краснодар, Красноярск, Курчатов (Курская область), Кызыл (Республика Тыва), Моздок (Республика Северная Осетия — Алания), Москва, Омск, Самара, Санкт-Петербург, Севастополь и Пермь. Впервые в программе участвуют Республика Тыва и Севастополь.