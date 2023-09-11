В Белгородской области районная больница получила новое оборудование

Как отметила и. о. главного врача Валуйской ЦРБ Зинаида Савельева, Валуйская ЦРБ оказывает лечебную и консультативную помощь детям и взрослым Валуйского горокруга, а также жителям Ровеньского, Вейделевского и Волоконовского районов.