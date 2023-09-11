В Белгородской области капитально отремонтировали 44 многоквартирных дома

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
В Белгородской области отремонтировали 44 многоквартирных дома. Работы проводились в период с июня по сентябрь.
Как уточнили в правительстве региона, в Белгороде отремонтировали 22 многоквартирных здания. Восемь домов капитально отремонтировали в Шебекинском горокруге. По четыре дома привели в порядок в Губкинском городском округе и Корочанском районе.
В Ивне завершились ремонтные работы в двух многоэтажках. В Алексеевке, Вейделевке, Ровеньках и Белгородском районе отремонтировали по одному объекту.
Здания обновляли за счёт средств фонда капремонта. Он формируется из минимального размера взноса. Также уточняется, что строители меняли внутридомовые инженерные системы и обновляли кровли зданий.
В этом году в регионе планируют провести капремонт общедомового имущества в 206 многоквартирных домах. Согласно заключённым договорам, подрядчики должны полностью завершить работы до начала ноября.
Напомним, в мае в Белгородской области стартовал ремонт девяти общежитий. Пять объектов находятся в Белгороде, ещё по два — в Старом Осколе и Губкине.