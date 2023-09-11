Утро понедельника для белгородцев началось с ограничений

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Сегодня, 11 сентября, отмечается Всероссийский день трезвости. В этот день, согласно закону № 71 «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции», у белгородцев не получится купить алкогольную продукцию в магазинах.
Исключением являются организации, оказывающие услуги общественного питания. Жители могут купить алкоголь в заведении, однако выносить напитки за его пределы нельзя.
Напомним, что в Белгородской области запрет на продажу алкоголя действовал в День знаний — 1 сентября, а также четыре дня из-за последних звонков. На время выпускных вечеров продажу алкоголя тоже ограничивали: с 23 по 25 июня.
Кроме того, подобный запрет в Белгородской области также распространяется на День защиты детей — 1 июня.