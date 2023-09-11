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Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Алкоголь

Утро понедельника для белгородцев началось с ограничений

11 сентября 2023, 06:36
Фото: 1MI
Алкоголь

Белгородцы не смогут купить алкоголь во Всероссийский день трезвости

Запрет на продажу алкоголя действует 11 сентября. Об этом напомнили в пресс-службе регионального правительства.

Сегодня, 11 сентября, отмечается Всероссийский день трезвости. В этот день, согласно закону № 71 «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции», у белгородцев не получится купить алкогольную продукцию в магазинах.

Исключением являются организации, оказывающие услуги общественного питания. Жители могут купить алкоголь в заведении, однако выносить напитки за его пределы нельзя.

Напомним, что в Белгородской области запрет на продажу алкоголя действовал в День знаний — 1 сентября, а также четыре дня из-за последних звонков. На время выпускных вечеров продажу алкоголя тоже ограничивали: с 23 по 25 июня.

Кроме того, подобный запрет в Белгородской области также распространяется на День защиты детей — 1 июня.

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#Белгородская область#Алкоголь#Запрет#Всероссийский день трезвости#Запрет на алкоголь#Белгород#Александра Склярова
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