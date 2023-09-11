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Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Беспилотники

Сразу несколько беспилотников сбили в Белгородской области за сутки

11 сентября 2023, 10:24
Фото: 1MI
Беспилотники

Восемь районов Белгородской области подверглись атакам ВСУ 10 сентября

Пять районов региона попали под атаки БПЛА противника. Некоторые из них удалось сбить. Также дроны смогли сбросить несколько взрывных устройств. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке обстрелов.
Сюжет
Обстрел

10 сентября Белгородская область подверглась атаке беспилотников. Некоторые из них удалось сбить, ещё несколько сбросили взрывные устройства на приграничные населённые пункты.

Белгородский район

Четыре артиллерийских снаряда выпустили по Щетиновке. В Новосадовом БПЛА сбросил взрывное устройство, в селе Красный Хутор — три взрывных устройства. В Крутом Логе сбили дрон. Без последствий.

Борисовский район

Девять раз из миномёта атаковали Богун-Городок. Никто не пострадал, разрушений нет.

Валуйский горокруг

По Кукуевке ударили одним миномётным снарядом, по Долгому и Новопетровке — четырьмя и семью соответственно. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Волоконовский район

34 прилёта из миномёта зафиксировали на окраине хутора Старый. Без последствий. По окраине хутора Киселёв выпустили один миномётный снаряд. Повредило ЛЭП. Её уже восстановили.

Грайворонский горокруг

По окраине хутора Байрак противник выпустил семь миномётных снарядов, по окраине села Дроновка — три, по окраине Безымено — 12. Там же с дрона сбросили самодельное взрывное устройство. Последствий не зафиксировали.

Краснояружский район

На окраине Прилесья БПЛА сбросил один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий.

Шебекинский горокруг

В Красном сбили беспилотник самолётного типа. Под обстрелами были Новая Таволжанка, Середа, Терезовка, Белянка и автомобильный пункт пропуска «Шебекино». В общем насчитали 44 прилёта. Разрушений и пострадавших нет.

Яковлевский горокруг

В округе сбили два беспилотника ВСУ. В одном частном доме повредило забор. Нашёлся и самодельный взрывоопасный предмет. На месте происшествия работали взрывотехники.

Сбитый беспилотник упал на дорогу у дома под Белгородом
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