Сразу несколько беспилотников сбили в Белгородской области за сутки

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
10 сентября Белгородская область подверглась атаке беспилотников. Некоторые из них удалось сбить, ещё несколько сбросили взрывные устройства на приграничные населённые пункты.
Четыре артиллерийских снаряда выпустили по Щетиновке. В Новосадовом БПЛА сбросил взрывное устройство, в селе Красный Хутор — три взрывных устройства. В Крутом Логе сбили дрон. Без последствий.
Девять раз из миномёта атаковали Богун-Городок. Никто не пострадал, разрушений нет.
По Кукуевке ударили одним миномётным снарядом, по Долгому и Новопетровке — четырьмя и семью соответственно. Обошлось без пострадавших и разрушений.
34 прилёта из миномёта зафиксировали на окраине хутора Старый. Без последствий. По окраине хутора Киселёв выпустили один миномётный снаряд. Повредило ЛЭП. Её уже восстановили.
По окраине хутора Байрак противник выпустил семь миномётных снарядов, по окраине села Дроновка — три, по окраине Безымено — 12. Там же с дрона сбросили самодельное взрывное устройство. Последствий не зафиксировали.
На окраине Прилесья БПЛА сбросил один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий.
В Красном сбили беспилотник самолётного типа. Под обстрелами были Новая Таволжанка, Середа, Терезовка, Белянка и автомобильный пункт пропуска «Шебекино». В общем насчитали 44 прилёта. Разрушений и пострадавших нет.
В округе сбили два беспилотника ВСУ. В одном частном доме повредило забор. Нашёлся и самодельный взрывоопасный предмет. На месте происшествия работали взрывотехники.