СГОК и благотворительный фонд «Милосердие» провели в Старом Осколе фестиваль

Жителей встречали развлечения и квесты для любых возрастов, а малышей развлекали аниматоры. Дети от 5 до 14 лет соревновались в забегах на дистанциях 400, 800 и 1200 метров. Каждый участник забега получил памятную медаль и сувениры.Все, кто прошел зоны квеста, смогли испытать удачу в лотерее.