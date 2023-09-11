СГОК и благотворительный фонд «Милосердие» провели в Старом Осколе фестиваль

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Жителей встречали развлечения и квесты для любых возрастов, а малышей развлекали аниматоры. Дети от 5 до 14 лет соревновались в забегах на дистанциях 400, 800 и 1200 метров. Каждый участник забега получил памятную медаль и сувениры.Все, кто прошел зоны квеста, смогли испытать удачу в лотерее.
Фонд «Милосердие» взял на себя обязательство до начала 2024 года высадить на улицах Старого Оскола более 400 деревьев– по количеству участников «Прочного сплава» текущего года.