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СГОК и благотворительный фонд «Милосердие» провели в Старом Осколе фестиваль

СГОК и благотворительный фонд «Милосердие» провели в Старом Осколе фестиваль

11 сентября 2023, 14:18
Фото: СГОК
В Старом Осколе прошел семейный фестиваль любителей здорового образа жизни «Прочный сплав», который организовали Стойленский ГОК и благотворительный фонд «Милосердие» — социальный партнер Группы НЛМК. В спортивном празднике поучаствовали сотни старооскольцев и гостей города.

Жителей встречали развлечения и квесты для любых возрастов, а малышей развлекали аниматоры. Дети от 5 до 14 лет соревновались в забегах на дистанциях 400, 800 и 1200 метров. Каждый участник забега получил памятную медаль и сувениры.Все, кто прошел зоны квеста, смогли испытать удачу в лотерее.

Фото: СГОК

Фонд «Милосердие» взял на себя обязательство до начала 2024 года высадить на улицах Старого Оскола более 400 деревьев– по количеству участников «Прочного сплава» текущего года.

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#Общество#Белгородская область#Соревнования#Сгок#Кристина Семенчук#Спортивное мероприятие
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