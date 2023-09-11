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Posted 11 сентября, 11:45

Published 11 сентября, 11:45

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

РЖД совместно с Минвостокразвития займутся реализацией проектов на Дальнем Востоке

РЖД совместно с Минвостокразвития займутся реализацией проектов на Дальнем Востоке

11 сентября 2023, 11:45
Фото: 1MI
На полях Восточного экономического форума — 2023 было заключено соглашение между ОАО «РЖД» и Минвостокразвития России о сотрудничестве при реализации совместных социальных проектов.

Документ подписали заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Шаханов и замглавы Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

Договоренность предполагает совместное достижение целей и задач, предусмотренных Национальной программой социально-экономического развития Дальневосточного региона до 2024 года, а также на перспективу до 2035 года. В частности, речь идет о взаимодействии при решении вопросов подготовки квалифицированных кадров рабочих специальностей, а также служащих, специалистов среднего звена и выпускников профессиональных образовательных учреждений в регионах Дальнего Востока.

При поддержке РЖД будут реализовываться образовательные программы и проводиться мероприятия по профориентации для школьников. Помимо этого, планируется развитие дополнительного образования для детей с использованием детских железных дорог.

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