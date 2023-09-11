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РЭО: Стали известны лидеры по концессиям в сфере ТКО среди федеральных округов РФ

11 сентября 2023, 17:15
По информации гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, Центральный, Северо-Западный и Уральский федеральные округа проявили наибольшую активность в заключении концессионных соглашений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Глава РЭО сообщил об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Денис Буцаев отметил, что Дальневосточный округ немного отстает от других федеральных округов, и заявил, что, кроме лидеров рейтинга — Центрального, Северо-Западного и Уральского округов, повышенная активность наблюдается и в Южном федеральном округе — на Кубани крупные концессии находятся на стадии подготовки. «И Крым мы реализуем в рамках поручения президента по отдельной программе, там уже приступили к строительству, объекты будут введены в 2024 году, также проблем с реализацией реформы не видим», — пояснил он.

Глава РЭО напомнил, что в соответствии с федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла» в каждом из округов планируют построить по экопромышленному парку. Их проектирование уже закончено, проведены необходимые экспертизы, активно ведутся строительные работы, а запуск объектов запланирован на следующий год. Об этом информирует gorod55.ru.

«Но, естественно, ориентация на то, чтобы площадка не была построена просто ради самой площадки, а мы там увидели конкретных резидентов», — подчеркнул Денис Буцаев.

Экопромпарк в Дальневосточном регионе было решено расположить на территории Приморья. Некоторые проблемы с подбором резидентов, которые отмечаются в настоящий момент, планируется преодолеть в ближайшее время. В ходе встречи, организованной с целью ускорить принятие решения утилизаторами всех субъектов ДФО, потенциальные резиденты парка обсудят вопросы, касающиеся размещения на территории парка их объектов. Генеральный директор РЭО выразил надежду, что Приморский край не окажется регионом, демонстрирующим недозагруженность экопромпарка. Он рассказал, что в некоторых регионах количество поступивших от потенциальных резидентов заявок в несколько раз превысило возможности размещения объектов.

В текущем году Восточный экономический форум проводится во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Сессия «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла» прошла на полях ВЭФ при участии Российского экологического оператора.

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