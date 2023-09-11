РЭО: Стали известны лидеры по концессиям в сфере ТКО среди федеральных округов РФ

Денис Буцаев отметил, что Дальневосточный округ немного отстает от других федеральных округов, и заявил, что, кроме лидеров рейтинга — Центрального, Северо-Западного и Уральского округов, повышенная активность наблюдается и в Южном федеральном округе — на Кубани крупные концессии находятся на стадии подготовки. «И Крым мы реализуем в рамках поручения президента по отдельной программе, там уже приступили к строительству, объекты будут введены в 2024 году, также проблем с реализацией реформы не видим», — пояснил он.