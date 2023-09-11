РЭО: По количеству концессий в сфере ТКО в ДФО лидирует Сахалин

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Генеральный директор РЭО в присутствии губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко сообщил на сессии «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла», что Сахалин стал первым в ДФО не только по количеству концессий, но и по статусу их исполнения. В числе пяти подписанных соглашений есть три крупнейших, благодаря которым практически закрываются целевые показатели субъекта федерации не только 2024 года, но и 2030-го. «И мы, когда разрабатывали совместно с коллегами из Газпромбанка и компанией „Ситиматик“ подобного рода соглашения, то выходили по договоренности с губернатором на решение задач, которые бы опережающим темпом закрывали потребности региона», — пояснил глава РЭО.
Также Денис Буцаев рассказал об активной работе в области проектирования объектов, благодаря которой планируется «зайти в экспертизу» еще до конца текущего года. А значит, уже в 2024 году можно будет приступить строительным работам. Об этом информирует vostokmedia.com.
РЭО оказывает поддержку проектам, которые реализуются в рамках инвестиционных соглашений и концессий, за счет привлечения средств от размещения собственных облигаций в объеме до 95% от общего необходимого размера финансирования.
В 2023 году ВЭФ проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Сессия «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла» была проведена на полях Восточного экономического форума при участии РЭО.
Следует напомнить, что главной задачей РЭО является формирование в РФ комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В планах организации — достичь к 2030 году сортировки 100% объема ТКО и вдвое снизить объемы отходов, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей возможно только в условиях экономики замкнутого цикла.