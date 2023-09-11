РЭО: По количеству концессий в сфере ТКО в ДФО лидирует Сахалин

Генеральный директор РЭО в присутствии губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко сообщил на сессии «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла», что Сахалин стал первым в ДФО не только по количеству концессий, но и по статусу их исполнения. В числе пяти подписанных соглашений есть три крупнейших, благодаря которым практически закрываются целевые показатели субъекта федерации не только 2024 года, но и 2030-го. «И мы, когда разрабатывали совместно с коллегами из Газпромбанка и компанией „Ситиматик“ подобного рода соглашения, то выходили по договоренности с губернатором на решение задач, которые бы опережающим темпом закрывали потребности региона», — пояснил глава РЭО.