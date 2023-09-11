Пятеро пассажиров автобуса пострадали в ДТП под Белгородом

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
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Updated Сегодня, 11:55
10 сентября в Белгородской области зарегистрировали два ДТП с пострадавшими. В аварии с автобусом травмы получили пятеро пассажиров. Во втором ДТП пострадала водитель иномарки.
Первое происшествие случилось в Белгородском районе в 16:45. 18-летний водитель Volkswagen Passat ехал по кольцу на улице Бельгина в посёлке Разумное. По предварительным данным, выбрав неправильное положение на дороге, он столкнулся с автобусом ЛиАЗ под управлением 45-летнего водителя. В результате аварии травмированы пятеро пассажиров: женщины 40, 61, 68 и 49 лет, а также мужчина 85 лет.
Ещё одно ДТП произошло в Алексеевке в 13:50. 37-летняя женщина на Hyundai Solaris ехала рядом с домом №38 по улице Мостовой. Белгородка не справилась с управлением, из-за чего авто съехало с дороги и врезалось в дерево. Пострадала только водитель.