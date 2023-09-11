Пятеро пассажиров автобуса пострадали в ДТП под Белгородом

Первое происшествие случилось в Белгородском районе в 16:45. 18-летний водитель Volkswagen Passat ехал по кольцу на улице Бельгина в посёлке Разумное. По предварительным данным, выбрав неправильное положение на дороге, он столкнулся с автобусом ЛиАЗ под управлением 45-летнего водителя. В результате аварии травмированы пятеро пассажиров: женщины 40, 61, 68 и 49 лет, а также мужчина 85 лет.