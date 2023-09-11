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ДТП в Белгородской области

Пятеро пассажиров автобуса пострадали в ДТП под Белгородом

11 сентября 2023, 11:53
Фото: 1MI
ДТП в Белгородской области
Авария произошла в посёлке Разумное 10 сентября. Иномарка, выезжая с кольца, въехала в автобус. В пресс-службе регионального УМВД сообщили о случившихся за сутки авариях с пострадавшими.
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Авария

10 сентября в Белгородской области зарегистрировали два ДТП с пострадавшими. В аварии с автобусом травмы получили пятеро пассажиров. Во втором ДТП пострадала водитель иномарки.

Первое происшествие случилось в Белгородском районе в 16:45. 18-летний водитель Volkswagen Passat ехал по кольцу на улице Бельгина в посёлке Разумное. По предварительным данным, выбрав неправильное положение на дороге, он столкнулся с автобусом ЛиАЗ под управлением 45-летнего водителя. В результате аварии травмированы пятеро пассажиров: женщины 40, 61, 68 и 49 лет, а также мужчина 85 лет.

Ещё одно ДТП произошло в Алексеевке в 13:50. 37-летняя женщина на Hyundai Solaris ехала рядом с домом №38 по улице Мостовой. Белгородка не справилась с управлением, из-за чего авто съехало с дороги и врезалось в дерево. Пострадала только водитель.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Алексеевка#Авария#Пострадавшие#Автобус#Разумное#Пассажиры#Белгород#Александра Склярова
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