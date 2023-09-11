Привиться от COVID-19 теперь могут не все жители Белгородской области

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
Одну из обратившихся к Вячеславу Гладкову женщину интересовало, когда в регионе появятся вакцины от коронавируса для детей. Белгородка посетовала, что весь прошлый год ходила в детскую поликлинику Белгорода в ожидании препарата, и до сих пор его нет.
«В этом году такая ситуация: дети подросли, очень тяжело заболевают вирусом, ставят ОРВИ, а по факту ковид. Это целое непривитое поколение, которое создаёт новые мутации», — заключила женщина.
Губернатор ответил, что ничем помочь не может — это не в его компетенции и не вина определённой поликлиники, а новый подход со стороны Министерства здравоохранения РФ.
В соответствии с новыми правилами, принятыми Минздравом России, проводится прививка для хронически больных и для людей старше 60 лет. Все остальные категории лечатся без прививок. Более полную информацию можно получить у главных врачей поликлиник.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области