Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:22

Published Сегодня, 18:22

Modified Сегодня, 18:31

Updated Сегодня, 18:31

Привиться от COVID-19 теперь могут не все жители Белгородской области

Привиться от COVID-19 теперь могут не все жители Белгородской области

11 сентября 2023, 18:22
Фото: 1MI
Каким категориям ставят вакцину, рассказал губернатор во время прямого эфира. Остальным придётся бороться с вирусом самостоятельно.

Одну из обратившихся к Вячеславу Гладкову женщину интересовало, когда в регионе появятся вакцины от коронавируса для детей. Белгородка посетовала, что весь прошлый год ходила в детскую поликлинику Белгорода в ожидании препарата, и до сих пор его нет.

«В этом году такая ситуация: дети подросли, очень тяжело заболевают вирусом, ставят ОРВИ, а по факту ковид. Это целое непривитое поколение, которое создаёт новые мутации», — заключила женщина.

Губернатор ответил, что ничем помочь не может — это не в его компетенции и не вина определённой поликлиники, а новый подход со стороны Министерства здравоохранения РФ.

В соответствии с новыми правилами, принятыми Минздравом России, проводится прививка для хронически больных и для людей старше 60 лет. Все остальные категории лечатся без прививок. Более полную информацию можно получить у главных врачей поликлиник.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Хуже уже не будет: три года назад в Белгородской области впервые заболели ковидом
Узнать подробнее
Читайте также:
Инфекционный центр под Белгородом больше не принимает пациентов с ковидомРаспространяется быстрее, чем ковид: Иконников ответил на вопрос о случаях кориЖдать ли всплеска заболеваемости ковидом и ОРВИ в Белгородской области?
#Белгородская область#Медицина#Россия#Коронавирус#Белгород#Вячеслав Гладков#Прививка от коронавируса#Вакцинация от коронавируса#Милена Фишер
Подпишитесь
Неспокойный понедельник: система ПВО вновь сработала в Белгородской области
Сегодня, 10:57
Депутаты и чиновники Белгорода не смогли назвать сумму премии мэру Демидову
Сегодня, 14:06
В делах задержанных белгородских бизнесменов Тебекина и Бобрицкого возникли изменения
Сегодня, 12:55
В Белгородской области районная больница получила новое оборудование
Сегодня, 14:39
Власти оценили миграционную убыль в Белгородской области
Сегодня, 13:15
Белгородская область не вошла в топ регионов по вовлечённости в малый бизнес
Сегодня, 12:05