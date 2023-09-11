Привиться от COVID-19 теперь могут не все жители Белгородской области

Одну из обратившихся к Вячеславу Гладкову женщину интересовало, когда в регионе появятся вакцины от коронавируса для детей. Белгородка посетовала, что весь прошлый год ходила в детскую поликлинику Белгорода в ожидании препарата, и до сих пор его нет.