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Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Громкие звуки под Белгородом были связаны с ликвидацией боеприпаса

Под Белгородом было громко. Что произошло?

11 сентября 2023, 09:58
Фото: 1MI

Громкие звуки под Белгородом были связаны с ликвидацией боеприпаса

Взрывотехники ликвидировали боеприпас от сбитого ночью украинского беспилотника. Дрон упал в Яковлевском округе.

Днём 11 сентября белгородцев испугали громкие звуки. О нескольких взрывах сообщили жители Строителя.

По нашим данным, громкие звуки связаны с ликвидацией боеприпаса от сбитого этой ночью украинского беспилотника. Взрывотехники вывезли боеприпас и ликвидировали его.

Напомним, что этой ночью в Яковлевском городском округе сработала система ПВО. Были сбиты два беспилотника самолётного типа. Фрагменты одного из них упали на проезжую часть рядом с жилым домом.

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет. На месте работали оперативные службы.

Сбитый беспилотник упал на дорогу у дома под Белгородом
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#Белгородская область#Беспилотник#Ликвидация#Боеприпас#Белгород#Вячеслав Гладков#Дрон#Яковлевский горокруг#Александра Склярова#Громко
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