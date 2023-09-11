Под Белгородом было громко. Что произошло?

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Днём 11 сентября белгородцев испугали громкие звуки. О нескольких взрывах сообщили жители Строителя.
По нашим данным, громкие звуки связаны с ликвидацией боеприпаса от сбитого этой ночью украинского беспилотника. Взрывотехники вывезли боеприпас и ликвидировали его.
Напомним, что этой ночью в Яковлевском городском округе сработала система ПВО. Были сбиты два беспилотника самолётного типа. Фрагменты одного из них упали на проезжую часть рядом с жилым домом.
По информации губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет. На месте работали оперативные службы.