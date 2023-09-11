Пассажиры продолжают жаловаться на маршрут автобусов из Белгорода в Строитель

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Жалобы от пассажиров поступают на маршрут №220 «Строитель — Белгород». Как отметил Евтушенко, на сегодняшний день маршрутом занимается другой подрядчик.
Поставили контроль за соблюдением графика. Пока вопросы продолжаются.
Сергей Евтушенко
Чиновник добавил, что вскоре по данному маршруту будут заменены автобусы на более современные.
Также срывы графиков есть в маршрутной сети Старого Оскола.
Есть срывы графиков, автобусы ломаются и не всегда замена приходит вовремя.
Сергей Евтушенко
Глава региона Вячеслав Гладков дал две неделю на отработку всех жалоб, которые поступили от пассажиров.