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Published Сегодня, 09:08

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Updated Сегодня, 09:10

Пассажиры продолжают жаловаться на маршрут автобусов из Белгорода в Строитель

Пассажиры продолжают жаловаться на маршрут автобусов из Белгорода в Строитель

11 сентября 2023, 09:08
Фото: 1MI
Причина заключается в несоблюдении графика движения. Подробнее рассказал министр автомобильных дорог и транспорта области Сергей Евтушенко.

Жалобы от пассажиров поступают на маршрут №220 «Строитель — Белгород». Как отметил Евтушенко, на сегодняшний день маршрутом занимается другой подрядчик.

Поставили контроль за соблюдением графика. Пока вопросы продолжаются.
Сергей Евтушенко

Чиновник добавил, что вскоре по данному маршруту будут заменены автобусы на более современные.

Также срывы графиков есть в маршрутной сети Старого Оскола.

Есть срывы графиков, автобусы ломаются и не всегда замена приходит вовремя.
Сергей Евтушенко

Глава региона Вячеслав Гладков дал две неделю на отработку всех жалоб, которые поступили от пассажиров.

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#Город#Старый Оскол#Строитель#Пассажиры#Автобус по расписанию#Жалобы#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Подрядчик#График движения
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