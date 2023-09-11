Новый зам, работа ПВО и итоги выборов: чем белгородцам запомнится 11 сентября?

По итогам голосования в горсовет Белгорода лидирует «Единая Россия». По данным на утро 11 сентября, за неё проголосовали 38 322 избирателя — это 54,2% голосов. На втором месте КПРФ с результатом в 11,56% — 8171 голос. Третье место у ЛДПР, за которую проголосовали 7600 человек — 10,75% избирателей.