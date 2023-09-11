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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Новый зам, работа ПВО и итоги выборов: чем белгородцам запомнится 11 сентября?

Новый зам, работа ПВО и итоги выборов: чем белгородцам запомнится 11 сентября?

11 сентября 2023, 15:30
Фото: 1MI
Белгородцы приняли участие в выборах, Вячеслав Гладков представил нового замгубернатора, а в небе над областью работала система ПВО. Подробнее — в итогах дня от Бел.Ру.

Новый замгубернатора по ЖКХ — теперь официально

Сергей Довгалюк стал заместителем губернатора по жилищно-коммунальному хозяйству. Об этом стало известно в ходе еженедельного оперативного совещания 11 сентября.

Гладков отметил, что в осенне-зимний период новому заму предстоит решить вопросы по подготовке резервных генераций, транспорта, механизмов и личного состава предприятий.

В начале июля с должности заместителя губернатора по ЖКХ освободили Константина Полежаева, а в конце месяца его задержали силовики. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Это не первые кадровые перестановки за месяц. 5 сентября стало известно, что глава Красногвардейского района Анна Куташова уходит со своей должности. Она займёт пост исполняющего обязанности главы администрации Белгородского района.

В тот же день появилась информация о том, что Галина Руденко стала первым заместителем главы Красногвардейского района. Ранее она руководила Муромской территориальной администрацией.

Гладков представил нового заместителя по ЖКХ Белгородской области
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Предварительные итоги выборов

В течение трёх дней в Белгородской области проводилось голосование. 11 сентября избирком опубликовал предварительные результаты.

По итогам голосования в горсовет Белгорода лидирует «Единая Россия». По данным на утро 11 сентября, за неё проголосовали 38 322 избирателя — это 54,2% голосов. На втором месте КПРФ с результатом в 11,56% — 8171 голос. Третье место у ЛДПР, за которую проголосовали 7600 человек — 10,75% избирателей.

Стали известны имена 27 депутатов, которые войдут в городской совет Белгорода седьмого созыва по одномандатным округам. В их числе оказались бывший председатель шестого созыва Вадим Радченко, директор школы №42 Николай Бутов, гендиректор ООО «Белгородский кинопоказ» Денис Загребайлов.

Журналисты Бел.Ру также проанализировали состав участников и узнали, насколько кардинально он изменится. Например, Николай Бутов, Евгений Михайлюков и Лидия Новакова ранее числились по единым избирательным округам, а в этом году вошли в состав горсовета по одномандатным округам.

Проводили в минувшие выходные и довыборы депутата в Белгородскую областную думу. В этом случае выигрывает Жанна Чефранова: главврач областной больницы набрала 24 142 голоса.

Выборы в Белгородской области прошли весело. За три дня голосования на различных участках семья представила концерт с танцами и гармошкой, а 84-летняя белгородка села на шпагат. В некоторых случаях на выборы сразу после ЗАГСа отправились молодожёны.

Бабушка на шпагате, коты и молодожёны: как белгородцы голосовали на выборах
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Обстрел ВСУ и сбитые беспилотники

Неспокойная ночь была у жителей Яковлевского городского округа: система ПВО сбила два беспилотника самолётного типа. Днём боеприпас с одного сбитого дрона взрывотехники ликвидировали на специальном полигоне.

Позже также стало известно о сбитом беспилотнике самолётного типа в Валуйском округе. По информации губернатора, обошлось без пострадавших и разрушений.

В понедельник под обстрел ВСУ попала Репяховка в Краснояружском районе. Пострадавших среди мирных жителей нет, однако есть разрушения в двух частных домах: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также разрушения зафиксировали в хозпостройке.

Неспокойный понедельник: система ПВО вновь сработала в Белгородской области
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