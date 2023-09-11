Незаконная свалка образовалась в белгородском селе после ремонта школьного стадиона

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Несанкционированная свалка образовалась в Ливенке Красногвардейского района. В том же месте подобная свалка появлялась уже не один раз.
На место инспектора управления экоохотнадзора привели следы трактора. Там он обнаружил коробки с документами за подписью директора местной школы.
Выяснилось, что администрация образовательного учреждения после ремонта стадиона наняла человека, который должен был вывезти твёрдые коммунальные и строительные отходы на полигон. Однако водитель трактора решил сэкономить и выбросил мусор в ненадлежащем месте.
Мужчину привлекли к ответственности по части 3.3 статьи 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления»). Ему выписали штраф в размере 40 тысяч рублей.