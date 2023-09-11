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Незаконная свалка в Красногвардейском районе

Незаконная свалка образовалась в белгородском селе после ремонта школьного стадиона

11 сентября 2023, 10:34
Фото: пресс-служба управления Экоохотнадзора Белгородской области
Незаконная свалка в Красногвардейском районе
Нанятый водитель трактора решил сэкономить и выбросить строительный мусор в ближайшем поле в Ливенке. Несанкционированную свалку заметил инспектор управления экоохотнадзора.

Несанкционированная свалка образовалась в Ливенке Красногвардейского района. В том же месте подобная свалка появлялась уже не один раз.

На место инспектора управления экоохотнадзора привели следы трактора. Там он обнаружил коробки с документами за подписью директора местной школы.

Выяснилось, что администрация образовательного учреждения после ремонта стадиона наняла человека, который должен был вывезти твёрдые коммунальные и строительные отходы на полигон. Однако водитель трактора решил сэкономить и выбросил мусор в ненадлежащем месте.

Мужчину привлекли к ответственности по части 3.3 статьи 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления»). Ему выписали штраф в размере 40 тысяч рублей.

Копии паспортов и медицинские документы нашли на незаконных белгородских свалках
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#Белгородская область#Свалка#Школа#Красногвардейский район#Трактор#Белгород#Ливенка#Александра Склярова#Незаконная свалка
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