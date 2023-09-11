Неспокойный понедельник: система ПВО вновь сработала в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
11 сентября система ПВО сработала в Валуйском горокруге. Сбит беспилотник самолётного типа.
Как сообщает губернатор Вячеслав Гладков, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Информация о последствиях уточняется.
Система ПВО в регионе сработала и минувшей ночью. В Яковлевском горокруге сбили два беспилотника самолётного типа. Обломки одного из них упали возле частного дома. Днём взрывотехники ликвидировали боеприпас от сбитого украинского дрона.
Добавим, что ВСУ атаковали беспилотниками накануне ещё несколько населённых пунктов Белгородской области.
Помимо этого, 11 сентября под обстрел попала Репяховка в Краснояружском районе. Разрушения есть в двух частных домах и хозпостройке.