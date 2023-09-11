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Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Беспилотник

Неспокойный понедельник: система ПВО вновь сработала в Белгородской области

11 сентября 2023, 10:57
Фото: 1MI
Беспилотник

Беспилотник сбили в Валуйском горокруге

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений. Последствия уточняются, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

11 сентября система ПВО сработала в Валуйском горокруге. Сбит беспилотник самолётного типа.

Как сообщает губернатор Вячеслав Гладков, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Информация о последствиях уточняется.

Система ПВО в регионе сработала и минувшей ночью. В Яковлевском горокруге сбили два беспилотника самолётного типа. Обломки одного из них упали возле частного дома. Днём взрывотехники ликвидировали боеприпас от сбитого украинского дрона.

Добавим, что ВСУ атаковали беспилотниками накануне ещё несколько населённых пунктов Белгородской области.

Помимо этого, 11 сентября под обстрел попала Репяховка в Краснояружском районе. Разрушения есть в двух частных домах и хозпостройке.

Два дома пострадали в результате обстрела Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Пво#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Валуйский горокруг#Приграничье#СВО#Работа ПВО
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