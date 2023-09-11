Названы имена 27 депутатов, которые войдут в горсовет Белгорода

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Названы имена депутатов, которые войдут в городской совет Белгорода седьмого созыва по одномандатным округам. Ещё 12 мест распределят по итогам голосования по партийным спискам.
На текущий момент известно, что в горсовет войдут Вадим Радченко, бывший председателем шестого созыва, директор школы №42 Николай Бутов, гендиректор ООО «Белгородский кинопоказ» Денис Загребайлов.
Помимо этого, депутатами будут:
Лилия Рыжкова;
Артур Насонов;
Татьяна Качалова;
Олег Головченко;
Дмитрий Морозов;
Максим Палесика;
Евгений Михайлюков;
Илья Салмин;
Владислав Караханов;
Николай Ряпухин;
Эдуард Андросов;
Лидия Новакова;
Александр Зеберт;
Сергей Наумов;
Максим Егоров;
Юрий Ваш;
Александр Стригунов;
Виталий Перелыгин;
Андрей Литвинов;
Артём Рязанов;
Валентин Чуев;
Ирина Севостьянова;
Андрей Кузубов;
Сергей Амельченко.
Добавим, что Рыжкова, Насонов, Качалова, Наумов, Ваш, Перелыгин, Литвинов и Кузубов не были депутатами в предыдущем, шестом, созыве.
Ранее избирком опубликовал предварительные итоги выборов в горсовет Белгорода. Лидирует «Единая Россия», набравшая 54,2%. Голос за партию отдали 38 322 избирателя.