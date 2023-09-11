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мусорный полигон в Белгороде

На полигон в Белгороде в сентябре вывезли ещё 16 тысяч тонн мусора на 21 млн рублей

11 сентября 2023, 13:41
Фото: 1MI
мусорный полигон в Белгороде
Стоимость одной тонны оценили в 1 243 рубля; также ранее было зарегистрировано 124 жалобы всего за одну неделю по этому вопросу.
Сюжет
Мусор

Цена заказа по размещению коммунальных отходов на полигоне ТБО в Белгороде составила более 20 миллионов рублей. Согласно данным госзакупки, объём вывезенного мусора — 16,4 тысячи тонн мусора. Получается, что одну тонну отходов оценили в 1243 рубля. Выполнение работ по вывозу мусора, согласно документам, происходило всего неделю — с 1 по 9 сентября 2023 года.

Отметим, что ранее от жителей региона поступило 124 жалобы на вывоз мусора также всего за неделю. Больше всего обращений оставили жители Белгорода и Валуек.

Также напоминаем, недавно на полигоне ТБО мусоровоз застрял в залежах отходов. Рассерженный водитель автомобиля на видео, появившемся в Сети, рассказал, что троса у них нет и как вытаскивать грузовик, он не знает.

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#Мусор#Свалка#Госзакупки#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Татьяна Лукащева#Вывоз мусора#Полигон ТБО#Белгородский бизнес
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