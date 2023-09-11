На полигон в Белгороде в сентябре вывезли ещё 16 тысяч тонн мусора на 21 млн рублей

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Цена заказа по размещению коммунальных отходов на полигоне ТБО в Белгороде составила более 20 миллионов рублей. Согласно данным госзакупки, объём вывезенного мусора — 16,4 тысячи тонн мусора. Получается, что одну тонну отходов оценили в 1243 рубля. Выполнение работ по вывозу мусора, согласно документам, происходило всего неделю — с 1 по 9 сентября 2023 года.
Отметим, что ранее от жителей региона поступило 124 жалобы на вывоз мусора также всего за неделю. Больше всего обращений оставили жители Белгорода и Валуек.
Также напоминаем, недавно на полигоне ТБО мусоровоз застрял в залежах отходов. Рассерженный водитель автомобиля на видео, появившемся в Сети, рассказал, что троса у них нет и как вытаскивать грузовик, он не знает.