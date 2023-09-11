Избирком опубликовал предварительные итоги выборов в горсовет Белгорода

Не обошлось в городском голосовании без скандалов. На днях стало известно, что белгородцы срывали со стендов листовки кандидатов в депутаты. Кандидат в депутаты горсовета Дмитрий Рудов опубликовал видео, где видно, как жители забирают с собой агитационные материалы, размещённые на стендах около многоэтажек.