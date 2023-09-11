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Выборы

Избирком опубликовал предварительные итоги выборов в горсовет Белгорода

11 сентября 2023, 06:49
Фото: 1MI
Выборы
Лидирует «Единая Россия» с результатом в 54,2%. Второе и третье места заняли КПРФ и ЛДПР. Статистику избирком опубликовал в 4 часа утра 11 сентября.
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Выборы

Региональный избирком опубликовал предварительные результаты голосования в горсовет Белгорода. Согласно данным избирательной комиссии, лидирует «Единая Россия», набравшая 54,2% голосов. Свой голос за партию отдали 38 322 избирателя.

Второй стала КПРФ с результатом в 11,56% — 8171 голос. Замыкает тройку ЛДПР, за которую проголосовали 7600, или 10,75% избирателей.

«Коммунисты России» в этом году преодолели процентный барьер и набрали 3925 голосов, или 5,55%. «Партия пенсионеров» показала результат в 8,22% — за неё проголосовало 5812 белгородцев. «Справедливая Россия» набрала 7,01% голосов, её поддержали 4953 жителя областного центра.

Не обошлось в городском голосовании без скандалов. На днях стало известно, что белгородцы срывали со стендов листовки кандидатов в депутаты. Кандидат в депутаты горсовета Дмитрий Рудов опубликовал видео, где видно, как жители забирают с собой агитационные материалы, размещённые на стендах около многоэтажек.

Ещё одной громкой историей стало уничтожение листовок кандидата в депутаты Константина Салова. Он сам поймал руководителя добровольной народной дружины за тем, что он срывал агитационные материалы Салова. В итоге парня задержали.

Предварительные результаты голосования в горсовет БелгородаПредварительные результаты голосования в горсовет Белгорода
Предварительные результаты голосования в горсовет Белгорода
Фото: ЦИК
Руководителя ДНД в Белгороде поймали на срыве листовок кандидата в депутаты
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