Избирком опубликовал предварительные итоги выборов в горсовет Белгорода

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Региональный избирком опубликовал предварительные результаты голосования в горсовет Белгорода. Согласно данным избирательной комиссии, лидирует «Единая Россия», набравшая 54,2% голосов. Свой голос за партию отдали 38 322 избирателя.
Второй стала КПРФ с результатом в 11,56% — 8171 голос. Замыкает тройку ЛДПР, за которую проголосовали 7600, или 10,75% избирателей.
«Коммунисты России» в этом году преодолели процентный барьер и набрали 3925 голосов, или 5,55%. «Партия пенсионеров» показала результат в 8,22% — за неё проголосовало 5812 белгородцев. «Справедливая Россия» набрала 7,01% голосов, её поддержали 4953 жителя областного центра.
Не обошлось в городском голосовании без скандалов. На днях стало известно, что белгородцы срывали со стендов листовки кандидатов в депутаты. Кандидат в депутаты горсовета Дмитрий Рудов опубликовал видео, где видно, как жители забирают с собой агитационные материалы, размещённые на стендах около многоэтажек.
Ещё одной громкой историей стало уничтожение листовок кандидата в депутаты Константина Салова. Он сам поймал руководителя добровольной народной дружины за тем, что он срывал агитационные материалы Салова. В итоге парня задержали.