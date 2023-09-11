Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

«Интеррос» и Atomyze совместно с Эрмитажем запустили NFT

«Интеррос» и Atomyze совместно с Эрмитажем запустили NFT

11 сентября 2023, 15:06
Фото: Росконгресс
В Приморье на Восточном экономическом форуме был представлен пилотный проект по выпуску цифровых финансовых активов на предметы искусства. Его реализовала одна из крупнейших инвестиционных компаний России «Интеррос» совместно с Государственным Эрмитажем и платформой Atomyze.

Это первый случай выпуска NFT в России без участия иностранных участников. Создание и обращение таких цифровых финансовых активов (ЦФА) будет осуществляться на отечественной платформе Atomyze. Приобретатели токенов будут проходить идентификацию на ресурсах Росбанка и получать членство в Клубе цифровых меценатов при Государственном Эрмитаже, пишет newizv.ru.

На начальном этапе платформа Atomyze наладила выпуск NFT-токенов для нескольких картин школы Рафаэля из коллекции Государственного Эрмитажа: «Венера и Амур на дельфинах, Венера и Адонис» и «Венера, вынимающая занозу» (XVI век).

Особенность «Цифрового искусства» заключается в том, что первоначальный вид картин будет сохраняться только у владельцев токенов. Благодаря использованию блокчейн-технологии весь процесс реставрации произведений искусства можно «записать».

Завкафедрой истории искусства и гуманитарных наук МГХПА имени С. Г. Строганова, член-корреспондент Российской академии художеств Кирилл Гаврилин отметил, что новые технологии привлекают внимание к истории искусства и музейным коллекциям, особенно среди молодежи.

Генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин подчеркнул, что одной из целей проекта является привлечение внимания к реставрации. Он пояснил, что токены позволяют запечатлеть искусство таким, каким оно было до начала реставрационных работ, создавая в цифровой форме уникальное визуальное изображение, которое уже не существует в реальном мире.

Собранные в рамках проекта средства будут направлены на реставрацию других произведений из коллекции Эрмитажа. В будущем планируется привлечение других российских музеев к этому проекту.

Подпишитесь
Неспокойный понедельник: система ПВО вновь сработала в Белгородской области
Сегодня, 10:57
Депутаты и чиновники Белгорода не смогли назвать сумму премии мэру Демидову
Сегодня, 14:06
В делах задержанных белгородских бизнесменов Тебекина и Бобрицкого возникли изменения
Сегодня, 12:55
В Белгородской области районная больница получила новое оборудование
Сегодня, 14:39
Власти оценили миграционную убыль в Белгородской области
Сегодня, 13:15
Белгородская область не вошла в топ регионов по вовлечённости в малый бизнес
Сегодня, 12:05