«Интеррос» и Atomyze совместно с Эрмитажем запустили NFT

Генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин подчеркнул, что одной из целей проекта является привлечение внимания к реставрации. Он пояснил, что токены позволяют запечатлеть искусство таким, каким оно было до начала реставрационных работ, создавая в цифровой форме уникальное визуальное изображение, которое уже не существует в реальном мире.