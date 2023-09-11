Глава РЭО Буцаев рассказал об инвестициях в объекты обращения с ТКО на Дальнем Восток

Издание Vostokmedia пишет, что в рамках Восточного экономического форума все одиннадцать регионов Дальневосточного федерального округа подписали дорожные карты. Заключено 16 концессионных договоров на общую сумму более 30 миллиардов рублей. Компания «Российский экологический оператор» выступает в роли ключевого финансового партнера в этих проектах. Кроме этого, на правительственном уровне была достигнута договоренность о том, что большая часть средств будет направляться тем, кто первый войдет в инвестиционную фазу. Об этом рассказал Денис Буцаев в рамках сессии «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла».