Глава РЭО Буцаев рассказал об инвестициях в объекты обращения с ТКО на Дальнем Восток

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Издание Vostokmedia пишет, что в рамках Восточного экономического форума все одиннадцать регионов Дальневосточного федерального округа подписали дорожные карты. Заключено 16 концессионных договоров на общую сумму более 30 миллиардов рублей. Компания «Российский экологический оператор» выступает в роли ключевого финансового партнера в этих проектах. Кроме этого, на правительственном уровне была достигнута договоренность о том, что большая часть средств будет направляться тем, кто первый войдет в инвестиционную фазу. Об этом рассказал Денис Буцаев в рамках сессии «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла».
Он отметил, что расчеты проводились по ставке 8,5%, а на данный момент ее размер составляет 12%. Объем финансирования первых проектов будет составлять 95 процентов от общей стоимости, а размер финансирования последующих будет зависеть от финансовых ресурсов, которые будут в наличии по мере готовности проектов.
Денис Буцаев отметил последовательную позицию руководства Магаданской области в работе над проектами, несмотря на присутствующие сложности в проектировании. На данный момент найден новый участок земли для строительства объекта, в следующем году он войдет в инвестиционную фазу. В 2024 году также может приступить к реализации проекта Якутия.
Проект на Камчатке после завершения, в соответствии с ожиданиями, будет покрывать 80 процентов потребностей по обращению с отходами всего региона. Проектирование в Ямало-Ненецком автономном округе находится на стадии завершения. К концу октября или началу ноября текущего года ожидается завершение конкурсных процедур по концессии. После этого, в 2024 году, проект перейдет в инвестиционную фазу.
Сессия «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла» была организована и проведена в рамках ВЭФ при поддержке компании «Российский экологический оператор». В 2023 году Восточный экономической форум проходит 10–13 сентября во Владивостоке.