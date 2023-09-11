Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Гладков представил нового заместителя по ЖКХ Белгородской области

Гладков представил нового заместителя по ЖКХ Белгородской области

11 сентября 2023, 06:26
Фото: 1MI
Им стал Сергей Довгалюк. Также губернатор сообщил о планах, которые предстоит реализовать в осенне-зимний период.
Сюжет
ЖКХ

В ходе оперсовещания правительства глава региона Вячеслав Гладков представил нового заместителя губернатора по ЖКХ. Им стал Сергей Довгалюк.

Фото: Страница Сергея Довгалюка во "ВКонтакте"
Человек имеет большой профессиональный опыт работы в больших компаниях, но более важно — опыт работы в органах государственной власти в должности заместителя губернатора. Имеет большой опыт работы в зоне СВО.
Вячеслав Гладков

Гладков добавил, что задачи, которые стоят, это подготовка к осенне-зимнему сезону в условиях прифронтовой ситуации, подготовка резервных генераций, транспорта, механизмов, личного состава предприятий к решению задач в любое время суток.

Мы много говорили, что нужно уделить внимание работе с ТКО, обеспечению жителей холодной водой и приоритет — восстановление жилья. Мы ежедневно подводим итоги, вижу, что вы входите в курс задач. Вопрос крайне сложный, обстрелы продолжаются. Уверен, что все планы будут реализованы.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее отрасль курировал Константин Полежаев. В начале июля стало известно о его увольнении, а уже в конце месяца его задержали силовики. Бывшего чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Вину Полежаев признал.

«Вега» против налоговой, компания из Пензы — против фонда ЖКХ: арбитраж августа
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков представит своего зама по ЖКХ в следующий понедельникБелгородская область вошла в топ-5 регионов по росту доли расходов населения на ЖКХБелгородская область вошла в топ-5 регионов по росту доли расходов населения на ЖКХ
#Общество#Белгородская область#Константин Полежаев#ЖКХ#Увольнение#Заместитель губернатора#Осенне-зимний сезон#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#СВО#Сергей Довгалюк
Подпишитесь
Бабушка на шпагате, коты и молодожёны: как белгородцы голосовали на выборах
Сегодня, 09:04
Названы имена 27 депутатов, которые войдут в горсовет Белгорода
Сегодня, 07:54
Стали известны предварительные итоги довыборов в Белгородскую областную думу
Сегодня, 07:16
Утро понедельника для белгородцев началось с ограничений
Сегодня, 06:36
Жителей повреждённого обстрелом ВСУ дома в Белгороде переселят на время ремонта
Сегодня, 09:11