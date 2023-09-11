Гладков представил нового заместителя по ЖКХ Белгородской области

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
В ходе оперсовещания правительства глава региона Вячеслав Гладков представил нового заместителя губернатора по ЖКХ. Им стал Сергей Довгалюк.
Человек имеет большой профессиональный опыт работы в больших компаниях, но более важно — опыт работы в органах государственной власти в должности заместителя губернатора. Имеет большой опыт работы в зоне СВО.
Вячеслав Гладков
Гладков добавил, что задачи, которые стоят, это подготовка к осенне-зимнему сезону в условиях прифронтовой ситуации, подготовка резервных генераций, транспорта, механизмов, личного состава предприятий к решению задач в любое время суток.
Мы много говорили, что нужно уделить внимание работе с ТКО, обеспечению жителей холодной водой и приоритет — восстановление жилья. Мы ежедневно подводим итоги, вижу, что вы входите в курс задач. Вопрос крайне сложный, обстрелы продолжаются. Уверен, что все планы будут реализованы.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее отрасль курировал Константин Полежаев. В начале июля стало известно о его увольнении, а уже в конце месяца его задержали силовики. Бывшего чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Вину Полежаев признал.