«Экотранс» не смог обжаловать решение белгородского суда о своём долге по аренде

Ранее министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «ТК „Экотранс“. Ведомство потребовало взыскать в областной бюджет 24,1 млн рублей задолженности по договору аренды земельных участков за три года (с 2020 по 2023 год) и 16,3 млн рублей пени. Кроме того, начислять пени на сумму задолженности, которая составляет 0,1% за каждый день просрочки исполнения обязательств. По решению суда, иск администрации был удовлетворён, но частично. Однако „Экотранс“ с решением не согласился.