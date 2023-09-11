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Компания «Экотранс» не смогла доказать незаконность решения Белгородского суда

«Экотранс» не смог обжаловать решение белгородского суда о своём долге по аренде

11 сентября 2023, 12:30
Фото: Панорама Яндекс.Карты
Компания «Экотранс» не смогла доказать незаконность решения Белгородского суда
ООО «ТК „Экотранс“ обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой решение белгородского суда по иску администрации к компании о задолженности по аренде было названо незаконным и необоснованным, поэтому просило его отменить и принять по делу новый судебный акт.
Сюжет
Суд

Ранее министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «ТК „Экотранс“. Ведомство потребовало взыскать в областной бюджет 24,1 млн рублей задолженности по договору аренды земельных участков за три года (с 2020 по 2023 год) и 16,3 млн рублей пени. Кроме того, начислять пени на сумму задолженности, которая составляет 0,1% за каждый день просрочки исполнения обязательств. По решению суда, иск администрации был удовлетворён, но частично. Однако „Экотранс“ с решением не согласился.

ООО «ТК „Экотранс“ обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой решение им было названо незаконным и
необоснованным, поэтому просило его отменить и принять по делу новый судебный акт. Суд постановил оставить эту жалобу без удовлетворения. Обжаловать уже это решение компания может в течение двух месяцев.

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#Белгородская область#Экономика#Суд#Арбитражный суд#Аренда#Белгород#Татьяна Лукащева#ООО ТК Экотранс
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