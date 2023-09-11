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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Премия

Депутаты и чиновники Белгорода не смогли назвать сумму премии мэру Демидову

11 сентября 2023, 14:06
Фото: 1MI
Премия
Данные не стали раскрывать ни в мэрии, ни в горсовете. В горадминистрации ответили, что решение о премировании принимают депутаты городского совета. Подробности сообщает Go31.

Сумма премии, которую выплатили мэру Валентину Демидову «за успешное исполнение бюджета города за шесть месяцев 2023 года», остаётся неизвестной. Городские власти не стали озвучивать конкретные цифры.

В конце июля депутаты решили наградить градоначальника премией. Соответствующее решение приняли депутаты горсовета во время 63-й сессии. На тот момент председатель горсовета Вадим Радченко заявил, что выплата будет осуществлена в пределах средств, предусмотренных на эти цели.

Тогда сумму озвучивать никто не стал. Как пишет издание, это вызвало закономерные вопросы у горожан, ведь деньги чиновникам платят из бюджета.

Редакция направила официальный запрос в городской совет. Журналисты поинтересовались, по какому принципу рассчитывается премия мэру, сколько она составит, а также назначались ли премии другим сити-менеджерам. Ответа не последовало.

Те же вопросы задали чиновникам мэрии. Они ответили, но указали, что обращаться нужно в горсовет.

Депутаты Белгорода решили наградить мэра Демидова премией. За что?
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#Белгородская область#Мэр#Премия#Горсовет#Новости Белгорода#Мэрия#Белгород#Наталья Корявых#Валентин Демидов
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