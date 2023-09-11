Депутаты и чиновники Белгорода не смогли назвать сумму премии мэру Демидову

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Сумма премии, которую выплатили мэру Валентину Демидову «за успешное исполнение бюджета города за шесть месяцев 2023 года», остаётся неизвестной. Городские власти не стали озвучивать конкретные цифры.
В конце июля депутаты решили наградить градоначальника премией. Соответствующее решение приняли депутаты горсовета во время 63-й сессии. На тот момент председатель горсовета Вадим Радченко заявил, что выплата будет осуществлена в пределах средств, предусмотренных на эти цели.
Тогда сумму озвучивать никто не стал. Как пишет издание, это вызвало закономерные вопросы у горожан, ведь деньги чиновникам платят из бюджета.
Редакция направила официальный запрос в городской совет. Журналисты поинтересовались, по какому принципу рассчитывается премия мэру, сколько она составит, а также назначались ли премии другим сити-менеджерам. Ответа не последовало.
Те же вопросы задали чиновникам мэрии. Они ответили, но указали, что обращаться нужно в горсовет.