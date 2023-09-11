Депутаты и чиновники Белгорода не смогли назвать сумму премии мэру Демидову

В конце июля депутаты решили наградить градоначальника премией. Соответствующее решение приняли депутаты горсовета во время 63-й сессии. На тот момент председатель горсовета Вадим Радченко заявил, что выплата будет осуществлена в пределах средств, предусмотренных на эти цели.