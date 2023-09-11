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Published Сегодня, 09:20

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Updated Сегодня, 09:22

Шаурма

Что известно о состоянии пострадавших после отравления шаурмой в соседнем регионе

11 сентября 2023, 09:20
Фото: 1MI
Шаурма

Старовойт прокомментировал массовое отравление курян шаурмой

Губернатор соседней Курской области Роман Старовойт прокомментировал отравление людей продукцией из ларька. Глава региона заявил, что за качеством необходимо наблюдать всем вместе. Подробности сообщают «Курские известия».
Сюжет
Суд

На минувшей неделе во Льгове несколько человек отравились шаурмой и попали в больницу. Ещё одна девушка, которая съела опасную для жизни еду, скончалась.

Ситуацию 11 сентября обсудили на еженедельной планёрке местные власти. Замгубернатора Андрей Белостоцкий сообщил, что состояние пациентов, которых направили в инфекционную больницу, не тяжёлое, так что их выпишут уже на следующей неделе.

Губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что ситуация показала, что за качеством продукции необходимо следить всем вместе. Он также выразил соболезнования родным умершей девушки, пишет издание.

К слову, причастным к работе киоска уже избрали меру пресечения. Фигурантов отправили под домашний арест сроком на два месяца. Меру пресечения суд накануне выбрал для четырёх уроженцев Таджикистана.

Роспотребнадзор сообщал, что всего отравились 22 человека, 23-летняя девушка скончалась в больнице.

В соседнем с Белгородской областью регионе произошло массовое отравление шаурмой
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#Происшествия#Курская область#Больница#Суд#Черноземье#Пациенты#Отравление#Наталья Корявых#Роман Старовойт#Шаурма
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