Что известно о состоянии пострадавших после отравления шаурмой в соседнем регионе

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
На минувшей неделе во Льгове несколько человек отравились шаурмой и попали в больницу. Ещё одна девушка, которая съела опасную для жизни еду, скончалась.
Ситуацию 11 сентября обсудили на еженедельной планёрке местные власти. Замгубернатора Андрей Белостоцкий сообщил, что состояние пациентов, которых направили в инфекционную больницу, не тяжёлое, так что их выпишут уже на следующей неделе.
Губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что ситуация показала, что за качеством продукции необходимо следить всем вместе. Он также выразил соболезнования родным умершей девушки, пишет издание.
К слову, причастным к работе киоска уже избрали меру пресечения. Фигурантов отправили под домашний арест сроком на два месяца. Меру пресечения суд накануне выбрал для четырёх уроженцев Таджикистана.
Роспотребнадзор сообщал, что всего отравились 22 человека, 23-летняя девушка скончалась в больнице.