Что известно о состоянии пострадавших после отравления шаурмой в соседнем регионе

Ситуацию 11 сентября обсудили на еженедельной планёрке местные власти. Замгубернатора Андрей Белостоцкий сообщил, что состояние пациентов, которых направили в инфекционную больницу, не тяжёлое, так что их выпишут уже на следующей неделе.