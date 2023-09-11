«Большие» и «малые» сады: в Белгороде определили победителей «цветочного» фестиваля

В мэрии назвали победителей «Белгорода в цвету»

Победителей выбрали по трём категориям: «Большие сады», «Малые сады» и «Новые имена». Сад Белгорода также стал лучшим в конкурсе «Приезжайте в гости к нам», сообщили в городской администрации.

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