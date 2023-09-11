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"Белгород в цвету"

«Большие» и «малые» сады: в Белгороде определили победителей «цветочного» фестиваля

11 сентября 2023, 07:35
Фото: пресс-служба городской администрации
"Белгород в цвету"

В мэрии назвали победителей «Белгорода в цвету»

Победителей выбрали по трём категориям: «Большие сады», «Малые сады» и «Новые имена». Сад Белгорода также стал лучшим в конкурсе «Приезжайте в гости к нам», сообщили в городской администрации.

Вечером воскресенья, 10 сентября, завершился «Белгород в цвету». В ходе мероприятий определили лучшие цветочные инсталляции, представленные жителям города.

Так, победителями категории «Большие сады» стали сразу три участника:

  • «Девушка с веслом» Лидии Леонтьевой и Татьяны Кудриной;
  • «Шёлковый путь» Ирины Тарасовой и Татьяны Кудриной;
  • «Энциклопедия природы» Валерии Ажищевой и Александра Ляльченко.

Второе место в этой же категории заняли Виктор Проскуряков и Дарья Суворова с их «Белым садом», на третьем месте расположилась «Вода времени» Даниила Корецкого.

В категории «Малые сады» золото забрал сад «Вилюша» Марии Бадиной, серебро — «Цветущая свалка» Оксаны Алейниковой и Андрея Приходько, а также сад «Цветочные топи» Дениса Сысоенкова и Михаила Чудновца. Третье место занял сад «Сквозь время» Ирины Михайлюковой и Оксаны Чурсиной.

В рамках фестиваля также прошёл конкурс «Новые имена»:

  1. Первое место заняли София Найдёнова и Алина Светикова с садом «Путь к расцвету»;
  2. На втором месте оказался сад «Авангард знаний» аспиранта БГТУ им. В. Г. Шухова Александра Олейникова;
  3. Третье место занял сад «Преемственность поколений» Евгении Клыковой, Милены Никифировой и Дарьи Ковалёвой.
"Белгород в цвету""Белгород в цвету"
"Белгород в цвету""Белгород в цвету"
"Белгород в цвету""Белгород в цвету"
"Белгород в цвету""Белгород в цвету"
"Белгород в цвету""Белгород в цвету"
"Белгород в цвету""Белгород в цвету"
"Белгород в цвету""Белгород в цвету"
"Белгород в цвету"
Фото: пресс-служба городской администрации

Белгород, Алексеевский округ и Ракитянский район стали победителями в конкурсе «Приезжайте в гости к нам». Вторые места заняли Ровеньский район, Старооскольский и Яковлевский округ. На третьем месте оказались сады Волоконовского, Красненского и Красногвардейского районов.

Лучшие сады муниципалитетов также выбрали в конкурсе «Сено-солома»:

  1. На первом месте расположились Валуйский и Шебекинский округа;
  2. Второе место заняли Белгородский и Борисовский районы;
  3. Бронзу забрали Грайворонский округ и Краснояружский район.
"Белгород в цвету" "Белгород в цвету"
"Белгород в цвету" "Белгород в цвету"
"Белгород в цвету" "Белгород в цвету"
"Белгород в цвету" "Белгород в цвету"
"Белгород в цвету" "Белгород в цвету"
"Белгород в цвету" "Белгород в цвету"
"Белгород в цвету"
Фото: пресс-служба городской администрации
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