«Большие» и «малые» сады: в Белгороде определили победителей «цветочного» фестиваля

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Вечером воскресенья, 10 сентября, завершился «Белгород в цвету». В ходе мероприятий определили лучшие цветочные инсталляции, представленные жителям города.
Так, победителями категории «Большие сады» стали сразу три участника:
Второе место в этой же категории заняли Виктор Проскуряков и Дарья Суворова с их «Белым садом», на третьем месте расположилась «Вода времени» Даниила Корецкого.
В категории «Малые сады» золото забрал сад «Вилюша» Марии Бадиной, серебро — «Цветущая свалка» Оксаны Алейниковой и Андрея Приходько, а также сад «Цветочные топи» Дениса Сысоенкова и Михаила Чудновца. Третье место занял сад «Сквозь время» Ирины Михайлюковой и Оксаны Чурсиной.
В рамках фестиваля также прошёл конкурс «Новые имена»:
Белгород, Алексеевский округ и Ракитянский район стали победителями в конкурсе «Приезжайте в гости к нам». Вторые места заняли Ровеньский район, Старооскольский и Яковлевский округ. На третьем месте оказались сады Волоконовского, Красненского и Красногвардейского районов.
Лучшие сады муниципалитетов также выбрали в конкурсе «Сено-солома»: